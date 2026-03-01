«Il est en train de couler»L’Iran annonce avoir frappé un pétrolier dans le détroit d'Ormuz
Basile Mermoud
1.3.2026
La télévision d'Etat iranienne a annoncé dimanche qu'un pétrolier était en train de «couler» après avoir été frappé alors qu'il franchissait «illégalement» le détroit d'Ormuz, au deuxième jour des frappes américano-israéliennes contre l'Iran, qui ont entraîné des représailles de la République islamique.
Agence France-Presse
01.03.2026, 14:11
01.03.2026, 15:16
«Le pétrolier incriminé, frappé alors qu'il tentait de franchir illégalement le détroit d'Ormuz, est en train de couler», a rapporté la télévision d'Etat, sans plus de précisions. Des images diffusées par la télévision montrent une épaisse fumée noire s'échappant du pétrolier en feu.
Le détroit est un point de passage clé du commerce mondial de pétrole, où transitent un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié. Samedi, les Gardiens de la révolution iraniens avaient fermé cette voie à la navigation, avertissant qu'elle était dangereuse en raison des attaques américaines et israéliennes.
Maersk suspend ses passages par le détroit d'Ormuz
Le deuxième armateur mondial, le danois Maersk, a annoncé dimanche suspendre tout passage par le détroit d'Ormuz, en raison de la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, au deuxième jour de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran.
«Nous suspendons, jusqu'à nouvel ordre, tous les passages de navires par le détroit d'Ormuz. En conséquence, les services desservant les ports du Golfe persique peuvent connaître des retards, des changements d'itinéraire ou des ajustements d'horaires», a déclaré le groupe dans un communiqué.