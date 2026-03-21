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Dimona L’Iran cible le cœur nucléaire d'Israël, une vingtaine de blessés

Basile Mermoud

21.3.2026

Une vingtaine de personnes ont été blessées samedi dans le sud d'Israël après un ou plusieurs tirs de missiles iraniens sur la région de Dimona, qui abrite une installation dédiée à la recherche nucléaire, ont annoncé les services de secours israéliens.

Un garçon d'environ dix ans et une femme d'une quarantaine d'années ont été notamment blessés par des éclats, selon le MDA (archives).
Un garçon d'environ dix ans et une femme d'une quarantaine d'années ont été notamment blessés par des éclats, selon le MDA (archives).
AFP

Agence France-Presse

21.03.2026, 19:12

Dans cette région située dans le désert du Neguev, «sur l'ensemble des sites touchés, les équipes du Magen David Adom (MDA - équivalent israélien de la Croix-Rouge) prennent en charge une vingtaine de blessés souffrant de blessures causées par des éclats, de traumatismes survenus en se rendant vers des zones protégées», indique un communiqué du MDA.

Un garçon d'environ dix ans et une femme d'une quarantaine d'années ont été notamment blessés par des éclats, selon le MDA. La police a diffusé des images d'un appartement en étage touché par un impact, le mur de la cuisine éventré. La localisation des sites touchés n'était pas encore connue, mais des images diffusées en ligne montrent des impacts sur des zones urbaines.

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La ville de Dimona abrite notamment le Centre de recherche nucléaire du Néguev Shimon Peres, une installation nucléaire à des fins de recherche qui, d'après la presse étrangère, a été impliquée dans la production d'armes nucléaires au cours des dernières décennies.

Peu d'informations filtrent sur le site nucléaire de Dimona. Israël maintient une politique «d'ambiguïté stratégique», ne confirmant ni n'infirmant la possession d'armes nucléaires. Cette salve iranienne intervient le jour même où les Etats-Unis ont mené des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz (centre de l'Iran).

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