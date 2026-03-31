Les Gardiens de la Révolution iraniens, armée idéologique de la République islamique, ont menacé mardi de viser des entreprises américaines du secteur des hautes technologies au Moyen-Orient en cas d'«assassinat» de tout nouveau responsable en Iran.

Entrée dans son deuxième mois, la guerre au Moyen-Orient ébranle l'économie mondiale et a fait des milliers de morts (image d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Dans un communiqué publié sur leur site Sepah News, les Gardiens listent 18 entreprises américaines qu'ils accusent d'"espionnage", dont Google, Apple, Meta ou encore Tesla, affirmant que ces sociétés devraient «s'attendre à la destruction» de leurs locaux en représailles à tout nouvel «assassinat en Iran», à partir de 20H00 mercredi heure de Téhéran (16H30 GMT).

Ils affirment que le gouvernement américain et les géants de la technologie ont ignoré les «avertissements répétés concernant la nécessité» de suspendre les opérations visant de hauts responsables iraniens, ajoutant que les entreprises technologiques constituaient «le principal élément dans (...) le repérage des cibles d'assassinats». De ce fait, celles-ci constituent «des cibles légitimes», selon le texte.

«Nous conseillons aux employés de ces institutions de quitter immédiatement leurs lieux de travail pour sauver leur vie», ont écrit les Gardiens de la Révolution, plus d'un mois après le déclenchement de la guerre par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

«Il est également conseillé aux habitants des zones à proximité de ces entreprises terroristes dans tous les pays de la région de quitter leur domicile dans un rayon d'un kilomètre», ont-ils ajouté.

Les entreprises Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP Morgan, GE, Spire Solution, G42 et Boeing sont également citées dans le communiqué comme étant des cibles potentielles.

Entrée dans son deuxième mois, la guerre au Moyen-Orient ébranle l'économie mondiale et a fait des milliers de morts. Au premier jour de la guerre, de hauts responsables iraniens, dont le guide suprême Ali Khamenei, ont été tués dans des frappes. D'autres ont péri depuis dans des attaques.