L'Iran, soutien de longue date du Hamas, a dit samedi soir n'avoir «aucune confiance» en Israël, son ennemi juré, pour le respect du cessez-le-feu à Gaza, au deuxième jour de trêve dans l'enclave palestinienne.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a toutefois réaffirmé samedi le soutien de l'Iran au cessez-le-feu à Gaza (archive). KEYSTONE

«Il n'y a absolument aucune confiance dans le régime sioniste», a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, arguant qu'«il y a eu des cessez-le-feu répétés dans le passé, en divers endroits, notamment au Liban" qui ont été «violés» par Israël.

«Nous mettons en garde contre les ruses et les trahisons du régime sioniste», a-t-il ajouté à la télévision d'Etat, en référence à Israël, Etat non reconnu par le pouvoir iranien. M. Araghchi a toutefois réaffirmé samedi le soutien de l'Iran au cessez-le-feu à Gaza.

«Nous avons toujours soutenu tout plan ou mesure susceptible de mettre fin à ces crimes contre la population de Gaza, à mettre fin à ce génocide», a souligné le ministre iranien. Depuis la Révolution islamique de 1979, l'Iran fait de la cause palestinienne l'un des piliers de sa politique étrangère.

L'Iran et Israël se sont affrontés militairement en juin dernier au cours d'une guerre de 12 jours, déclenchée par une attaque surprise d'Israël contre le territoire iranien. Des hauts gradés, des scientifiques liés au programme nucléaire iranien ainsi que des centaines de civils ont été tués dans ce conflit qui s'est achevé par un cessez-le-feu.

Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré samedi soir que son pays avait reçu un message de la Russie indiquant qu'Israël ne souhaitait pas de nouvelle confrontation avec Téhéran.

«Il semble qu'il y a trois ou quatre jours, il y ait eu un appel téléphonique entre (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu et (le président russe Vladimir) Poutine», a déclaré M. Araghchi.

«Netanyahu a souligné qu'il n'avait pas l'intention de reprendre la guerre avec l'Iran», a-t-il ajouté, précisant que ce message avait été transmis lors d'un compte-rendu à l'ambassadeur d'Iran en Russie.