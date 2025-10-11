  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gaza L’Iran n'a «aucune confiance» en Israël pour le respect du cessez-le-feu

Basile Mermoud

11.10.2025

L'Iran, soutien de longue date du Hamas, a dit samedi soir n'avoir «aucune confiance» en Israël, son ennemi juré, pour le respect du cessez-le-feu à Gaza, au deuxième jour de trêve dans l'enclave palestinienne.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a toutefois réaffirmé samedi le soutien de l'Iran au cessez-le-feu à Gaza (archive).
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a toutefois réaffirmé samedi le soutien de l'Iran au cessez-le-feu à Gaza (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.10.2025, 22:40

«Il n'y a absolument aucune confiance dans le régime sioniste», a déclaré le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, arguant qu'«il y a eu des cessez-le-feu répétés dans le passé, en divers endroits, notamment au Liban" qui ont été «violés» par Israël.

«Nous mettons en garde contre les ruses et les trahisons du régime sioniste», a-t-il ajouté à la télévision d'Etat, en référence à Israël, Etat non reconnu par le pouvoir iranien. M. Araghchi a toutefois réaffirmé samedi le soutien de l'Iran au cessez-le-feu à Gaza.

Guerre à Gaza. Macron se rendra lundi en Égypte pour soutenir la «mise en œuvre» de l’accord

Guerre à GazaMacron se rendra lundi en Égypte pour soutenir la «mise en œuvre» de l’accord

«Nous avons toujours soutenu tout plan ou mesure susceptible de mettre fin à ces crimes contre la population de Gaza, à mettre fin à ce génocide», a souligné le ministre iranien. Depuis la Révolution islamique de 1979, l'Iran fait de la cause palestinienne l'un des piliers de sa politique étrangère.

L'Iran et Israël se sont affrontés militairement en juin dernier au cours d'une guerre de 12 jours, déclenchée par une attaque surprise d'Israël contre le territoire iranien. Des hauts gradés, des scientifiques liés au programme nucléaire iranien ainsi que des centaines de civils ont été tués dans ce conflit qui s'est achevé par un cessez-le-feu.

Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré samedi soir que son pays avait reçu un message de la Russie indiquant qu'Israël ne souhaitait pas de nouvelle confrontation avec Téhéran.

Gaza. L’ONU dévoile son plan pour les 60 premiers jours du cessez-le-feu

GazaL’ONU dévoile son plan pour les 60 premiers jours du cessez-le-feu

«Il semble qu'il y a trois ou quatre jours, il y ait eu un appel téléphonique entre (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu et (le président russe Vladimir) Poutine», a déclaré M. Araghchi.

«Netanyahu a souligné qu'il n'avait pas l'intention de reprendre la guerre avec l'Iran», a-t-il ajouté, précisant que ce message avait été transmis lors d'un compte-rendu à l'ambassadeur d'Iran en Russie.

Les plus lus

Diane Keaton, légende d’Hollywood, s’est éteinte à 79 ans
Suisse: un projet présumé d'attentat a été déjoué
«L'incroyable» Johan Manzambi a encore frappé
La cagnotte de 27,67 millions est tombée à l’Euro Millions
Ruben Neves sauve le Portugal au bout du temps additionnel
Erling Haaland, une machine à buts et un record historique