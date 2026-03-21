L'Iran a tenté de frapper «sans succès» vendredi la base américano-britannique de Diego Garcia, située en plein milieu de l'océan Indien, à 4.000 kilomètres de son territoire, a confirmé une source officielle britannique samedi à l'AFP.

Le Wall Street Journal avait rapporté que l'Iran a tiré deux missiles balistiques vers la base, mais qu'aucun des deux n'a touché sa cible (archives). AP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Selon elle, cette tentative infructueuse a eu lieu avant que le gouvernement britannique annonce vendredi soir que les Etats-Unis étaient autorisés à utiliser certaines de ses bases pour frapper des sites iraniens servant à attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz, dans le cadre d'"opérations défensives" déjà annoncées.

Le Wall Street Journal avait rapporté, citant plusieurs responsables américains, que l'Iran avait tiré deux missiles balistiques vers Diego Garcia, mais qu'aucun des deux n'a touché sa cible, l'un ayant connu une défaillance en vol, et l'autre ayant été intercepté par un missile tiré par un navire de guerre américain. Sollicité par l'AFP, le Pentagone s'était refusé à tout commentaire.

Le ministère britannique de la Défense a lui condamné samedi par la voix d'un porte-parole «les attaques irresponsables de l'Iran», qui «constituent une menace pour les intérêts britanniques et les alliés de la Grande-Bretagne».

Située sur une île isolée de l'archipel des Chagos, Diego Garcia est l'une des deux bases que le Royaume-Uni a permis aux Etats-Unis d'utiliser pour des «opérations défensives spécifiques contre l'Iran».

Londres a confirmé vendredi que les Américains pouvaient en faire usage pour frapper des sites iraniens visant le détroit d'Ormuz, une décision que Londres aurait dû prendre «beaucoup plus rapidement», a fustigé Donald Trump.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a accusé le Premier ministre Keir Starmer de mettre «des vies britanniques en danger en autorisant l'utilisation» de ces bases, ajoutant que l'Iran «exercerait son droit à la légitime défense».

La base de Diego Garcia est stratégique pour les Etats-Unis, qui y stationnent notamment des sous-marins nucléaires, bombardiers et destroyers.

Le Royaume-Uni a signé en 2025 un accord pour rétrocéder l'archipel des Chagos à l'île Maurice tout en conservent un bail de 99 ans sur Diego Garcia afin de maintenir la base.