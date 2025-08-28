  1. Clients Privés
«Injonction immédiate» Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump

ATS

28.8.2025 - 16:14

La gouverneure de la banque centrale des Etats-Unis Lisa Cook, que le président Donald Trump veut révoquer, a saisi la justice jeudi pour que celle-ci lui permette de continuer à exercer ses fonctions. C'est ce que montre un document consulté par l'AFP.

Le président américain Donald Trump a annoncé en début de semaine à Lisa Cook qu'elle était "limogée avec effet immédiat".
Le président américain Donald Trump a annoncé en début de semaine à Lisa Cook qu'elle était "limogée avec effet immédiat".
ATS

Keystone-SDA

28.08.2025, 16:14

28.08.2025, 17:26

Dans sa saisine, la gouverneure demande à un tribunal de la capitale américaine de prononcer une «injonction immédiate» pour la confirmer à son poste au sein du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et réaffirmer l'indépendance des membres de l'institution.

Cette action en justice a pour but de contrer «la tentative inédite et illégale du président Trump de révoquer la gouverneure Cook qui, si elle aboutissait, constituerait un précédent dans l'histoire du conseil» des gouverneurs, est-il écrit.

Banques. Le dollar regagne du terrain après l'assaut de Trump contre la Fed

BanquesLe dollar regagne du terrain après l'assaut de Trump contre la Fed

Première femme afro-américaine à ce poste

En début de semaine, le président des Etats-Unis a écrit à Lisa Cook pour lui annoncer qu'elle était «limogée avec effet immédiat». Mme Cook, nommée à la Fed par le démocrate Joe Biden, a rapidement fait savoir qu'elle se battrait en justice.

Première femme afro-américaine à siéger au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), Lisa Cook est accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables en 2021. Donald Trump entend avoir son mot à dire sur la politique monétaire des Etats-Unis et placer au sommet de la Fed des personnes partageant ses vues sur l'économie.

