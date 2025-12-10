  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chaos au parlement brésilien Loi votée pour réduire la peine de Bolsonaro : les députés en viennent aux mains !

ATS

10.12.2025 - 06:53

Les députés brésiliens ont adopté mercredi, au terme d'une séance houleuse, une proposition de loi qui pourrait alléger considérablement la peine de l'ex-président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Des bousculades et des échauffourées ont éclaté dans l’hémicycle.
Des bousculades et des échauffourées ont éclaté dans l’hémicycle.
ats

Keystone-SDA

10.12.2025, 06:53

10.12.2025, 09:22

Si ce texte est également voté par le Sénat, «Bolsonaro verra sa peine réduite de 27 ans et trois mois à environ deux ans et quatre mois de prison», a affirmé son rapporteur, le député Paulinho da Força, dans une vidéo envoyée à l'AFP. Mais la décision finale sur la durée des peines reviendra à la Cour suprême.

Le texte, qui dit chercher «la pacification» du Brésil, a été adopté par 291 voix contre 148. Il prévoit aussi d'accorder une liberté conditionnelle à plus d'une centaine de partisans de l'ex-président d'extrême droite (2019-2022) condamnés pour l'assaut contre les sièges des pouvoirs à Brasilia le 8 janvier 2023, quelques jours après l'investiture de l'actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

«C'est un geste de réconciliation. Un pays ne peut rester éternellement prisonnier de son passé récent», a déclaré M. da Força pendant la séance.

Gouvernement. Brésil: Bolsonaro fait appel de sa condamnation à 27 ans de prison

GouvernementBrésil: Bolsonaro fait appel de sa condamnation à 27 ans de prison

Incidents dans l'hémicycle

Les débats ont été interrompus pendant un long moment à la suite d'incidents dans l'hémicycle. Un député progouvernemental, Glauber Braga, a été expulsé manu militari par la police après avoir dénoncé une «offensive putschiste» et s'être installé dans le fauteuil du président de la chambre.

La retransmission en direct de la séance à la télévision a été coupée et les journalistes ont été chassés de la salle, ce qui a généré des bousculades et des échauffourées. Dans un communiqué, la Fédération des journalistes du Brésil a «condamné avec véhémence» cet «épisode de violence».

Le texte vise à réduire de manière significative les peines de prison pour divers délits, dont celui de tentative de coup d'Etat.

Bloquée plusieurs mois durant, la proposition a été finalement inscrite mardi à l'ordre du jour de la Chambre, pour le plus grand plaisir de l'opposition de droite qui milite en faveur d'une amnistie de l'ex-président, mais n'a pu jusqu'à présent parvenir à ses fins en raison de protestations populaires.

Gouvernement. Brésil: recours en «nullité» contre une condamnation de Bolsonaro

GouvernementBrésil: recours en «nullité» contre une condamnation de Bolsonaro

«Attentat contre la démocratie»

«Comme nous n'avons pas réussi à créer l'environnement politique et à obtenir les votes nécessaires pour l'amnistie, la première étape pour atteindre notre objectif sera la réduction des peines», a déclaré le député leader de l'opposition, Sostenes Cavalcante, au cours d'une conférence de presse.

Le parti de la gauche au pouvoir a de son côté qualifié l'initiative parlementaire d'"inacceptable". «Toute loi doit être générale. Nous faisons clairement une loi spécifique pour bénéficier à Bolsonaro», a commenté le député leader de la majorité, Lindbergh Farias. «Ce qui se passe aujourd'hui est une honte, un attentat contre la démocratie et un effort de plus pour l'immunité» des putschistes, a-t-il ajouté.

«Je me place devant Dieu et devant le Brésil». Brésil : le fils aîné de Bolsonaro dit que son père l'a désigné comme son successeur politique

«Je me place devant Dieu et devant le Brésil»Brésil : le fils aîné de Bolsonaro dit que son père l'a désigné comme son successeur politique

Séquelles physiques

Jair Bolsonaro, 70 ans, est détenu depuis fin novembre dans les locaux de la police fédérale à Brasilia, dans une petite cellule équipée d'un minibar, de la climatisation et d'une télévision. Mardi, ses avocats ont réclamé son hospitalisation d'urgence en raison d'une «aggravation significative de son état de santé», nécessitant selon eux une double opération chirurgicale.

L'ancien président souffre de séquelles permanentes après avoir été poignardé à l'abdomen en 2018 lors d'un meeting de campagne présidentielle.

Président du Brésil de 2019 à 2022, M. Bolsonaro a été reconnu coupable par la Cour suprême d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir «de façon autoritaire» quel que soit le résultat de l'élection de 2022, qu'il a finalement perdue au second tour face à son rival de gauche Lula. Il clame son innocence, se disant victime de «persécution politique».

Sa défense a déposé fin novembre un nouveau recours pour demander l'annulation du procès, après le rejet par la Cour suprême d'un premier appel.

Vendredi, le fils de l'ex-président, Flavio Bolsonaro, un sénateur de 44 ans, avait annoncé que son père l'avait désigné pour représenter son camp lors de la prochaine élection présidentielle, en 2026.

Les plus lus

«Connard endormi» - Dans la tourmente, Trump étrille Biden !
Matches coupés en 4: la FIFA impose le foot haché… et ça va chauffer en tribunes
Dans son fief floridien, Donald Trump subit un camouflet
Akanji et Sommer frustrés : la VAR vole au secours de Liverpool
La Suisse doit verser de l’argent à un extrémiste de droite autrichien
Une vidéo d’un enfant tondu dans un foyer à Paris fait scandale