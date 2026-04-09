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«Tentative d'opération secrète déjouée» Londres a suivi des sous-marins russes dans l'Atlantique Nord

ATS

9.4.2026 - 14:42

Les forces armées britanniques ont repéré et suivi pendant un mois trois sous-marins russes qui espionnaient des câbles dans l'Atlantique Nord. L'opération est désormais terminée, a déclaré jeudi le ministre de la Défense britannique John Healey.

Image composite diffusée par le ministère de la Défense montrant des navires de surface et sous-marins liés au GUGI, basés à Olenya Guba en Russie. Le Royaume-Uni, en partenariat avec la Norvège et d'autres alliés, a suivi pendant un mois un sous-marin d'attaque russe et deux sous-marins espions dans l'Atlantique Nord avant qu'ils ne se retirent : il s'agissait d'un sous-marin d'attaque nucléaire russe de classe Akula et de deux sous-marins spécialisés du programme de recherche en eaux profondes du ministère russe de la Défense, connu sous le nom de GUGI (Direction générale de la recherche en eaux profondes). Date de publication : jeudi 9 avril 2026. (KEYSTONE/PRESS ASSOCIATION IMAGES/Ministère de la Défense)
Image composite diffusée par le ministère de la Défense montrant des navires de surface et sous-marins liés au GUGI, basés à Olenya Guba en Russie. Le Royaume-Uni, en partenariat avec la Norvège et d'autres alliés, a suivi pendant un mois un sous-marin d'attaque russe et deux sous-marins espions dans l'Atlantique Nord avant qu'ils ne se retirent : il s'agissait d'un sous-marin d'attaque nucléaire russe de classe Akula et de deux sous-marins spécialisés du programme de recherche en eaux profondes du ministère russe de la Défense, connu sous le nom de GUGI (Direction générale de la recherche en eaux profondes). Date de publication : jeudi 9 avril 2026. (KEYSTONE/PRESS ASSOCIATION IMAGES/Ministère de la Défense)
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.04.2026, 14:42

Ces dernières semaines, «alors que l'attention de beaucoup était tournée vers le Moyen-Orient, le Royaume-Uni, en collaboration avec la Norvège et d'autres alliés, a réagi à l'intensification des activités russes dans l'Atlantique Nord», a dit John Healey lors d'une conférence de presse.

Un sous-marin d'attaque et deux sous-marins espions russes ont été repérés près de câbles, a-t-il indiqué. Cette opération s'est déroulée «dans les eaux britanniques et aux alentours».

En réponse, «j'ai déployé nos forces armées pour suivre et dissuader toute activité malveillante» de la part des sous-marins, a déclaré le ministre de la Défense. «Un navire de guerre de la Royal Navy et un avion de la Royal Air Force, en collaboration avec des alliés, ont veillé à ce que les sous-marins russes soient surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», a-t-il poursuivi.

«Nos forces armées leur ont clairement fait comprendre qu'ils étaient surveillés (...) et que leur tentative d'opération secrète avait été déjouée», a affirmé le ministre. Les sous-marins russes ont finalement quitté la zone. «Nous n'avons aucune preuve qu'il y ait eu des dégâts», a précisé le ministre.

«Nous sommes prêts à agir»

Il a lancé un avertissement à la Russie: «Nous surveillons vos activités près de nos câbles (...), et sachez que toute tentative de les endommager ne sera pas tolérée et aura de graves conséquences».

Cette conférence de presse s'est tenue alors que le Telegraph a affirmé jeudi qu'une frégate russe avait escorté deux pétroliers sous sanctions dans les eaux britanniques, dans la Manche.

Downing Street a pourtant annoncé fin mars que l'armée britannique pouvait désormais arraisonner et saisir des navires sous sanctions appartenant à la «flotte fantôme» russe s'ils pénétraient dans les eaux territoriales du Royaume-Uni.

«Nous disposons des moyens militaires nécessaires et nous sommes prêts à agir (...) pour intercepter les navires de la flotte fantôme», a déclaré John Healey, interrogé sur l'article du Telegraph.

Les mesures prises «ont déjà poussé la Russie à modifier la route de ses navires fantômes ou à les escorter avec ses propres navires de guerre», a-t-il également affirmé.

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