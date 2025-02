Le Royaume-Uni dévoilera lundi un «important train de sanctions» contre la Russie à l'occasion des trois ans de la guerre en Ukraine, a annoncé dimanche le ministre britannique des affaires étrangères. Selon lui, c'est le moment de «serrer la vis contre la Russie de Poutine».

«Demain, je prévois d'annoncer le plus gros paquet de sanctions contre la Russie depuis les jours qui ont suivi le début de la guerre, pour éroder sa machine militaire et réduire les revenus qui alimentent la destruction en Ukraine», a précisé le ministre David Lammy. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Demain, je prévois d'annoncer le plus gros paquet de sanctions contre la Russie depuis les jours qui ont suivi le début de la guerre, pour éroder sa machine militaire et réduire les revenus qui alimentent la destruction en Ukraine», a précisé le ministre David Lammy.

L'Union européenne doit adopter lundi elle aussi une nouvelle salve de sanctions contre la Russie, comprenant entre autres une interdiction d'importer de l'aluminium russe dans l'UE.

Londres a déjà sanctionné plus de 1900 individus et entités en réponse au lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. «C'est un moment critique dans l'histoire de l'Ukraine, du Royaume-Uni et de toute l'Europe», a estimé David Lammy, dont le pays est un soutien clé de Kiev.

Starmer à Washington

«C'est pourquoi il est temps pour l'Europe de redoubler son soutien à l'Ukraine», a-t-il poursuivi. Il a rappelé que le Royaume-Uni restait engagé à fournir 3 milliards de livres (3,4 milliards de francs) d'aide militaire par an à Kiev et était prêt à envoyer des soldats britanniques «dans le cadre d'une force de maintien de la paix si nécessaire», dans l'éventualité d'un cessez-le-feu.

«Nous travaillons avec les États-Unis et nos partenaires européens pour parvenir à une paix durable et juste, en étant clairs sur le fait qu'il ne peut rien se passer concernant l'Ukraine sans l'Ukraine», a-t-il dit.

Le premier ministre britannique Keir Starmer doit se rendre jeudi à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump, qui multiplie les invectives à l'encontre de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président américain a aussi accusé le dirigeant travailliste et le président français Emmanuel Macron, attendu lundi à la Maison-Blanche, de n'avoir «rien fait» pour mettre un terme à la guerre.