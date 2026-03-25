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«Flotte fantôme» Londres autorise l'interception de navires «russes» dans ses eaux

ATS

25.3.2026 - 23:42

L'armée britannique pourra désormais arraisonner et saisir des navires sous sanctions appartenant à la «flotte fantôme» russe s'ils pénètrent dans les eaux territoriales du Royaume-Uni, a annoncé Downing Street mercredi dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a donné l'ordre à son pays d'arraisonner la flotte fantôme russe qui passera par ses eaux territoriales.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a donné l'ordre à son pays d'arraisonner la flotte fantôme russe qui passera par ses eaux territoriales.
ATS

Keystone-SDA

25.03.2026, 23:42

26.03.2026, 00:05

«Les forces armées britanniques et les forces de l'ordre pourront désormais intercepter les navires sanctionnés par le Royaume-Uni qui transitent par les eaux britanniques», y compris dans la Manche, selon ce communiqué du bureau du Premier ministre Keir Starmer.

Londres a sanctionné 544 navires soupçonnés d'appartenir à cette «flotte fantôme» russe, composée principalement de pétroliers vieillissants et qui permet à Moscou de contourner les sanctions occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

«Le Royaume-Uni va resserrer l'étau autour de la flotte, en fermant ses eaux, dont la Manche, aux navires sanctionnés. Les opérateurs seront contraints de se détourner vers des routes plus longues et coûteuses, ou courront le risque d'être arrêtés par les forces britanniques», est-il indiqué.

Chaque opération sera soumise à l'approbation du gouvernement.

Keir Starmer doit s'exprimer à ce sujet jeudi à Helsinki lors d'un sommet de la Joint Expeditionary Force – une alliance menée par le Royaume-Uni et réunissant dix pays du nord de l'Europe.

Cette décision intervient alors que Washington a annoncé la levée temporaire de certaines restrictions sur le pétrole russe, pour atténuer la hausse des prix dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

«Vladimir Poutine se frotte les mains (...) parce qu'il pense que la hausse des prix du pétrole va lui permettre de s'en mettre plein les poches», a déclaré Keir Stamer, cité dans ce communiqué.

«C'est pourquoi nous nous attaquons encore plus durement à sa flotte fantôme», a-t-il ajouté. Selon Londres, «75% du pétrole brut russe est transporté par cette flotte délabrée».

En janvier, Londres a apporté son soutien à Washington lors d'une opération américaine visant à saisir dans l'Atlantique nord un pétrolier lié à la Russie, le Marinera, auparavant connu sous le nom de Bella 1.

La France, la Belgique, la Finlande et d'autres pays européens ont également saisi récemment des navires soupçonnés de contourner les sanctions et appartenant, selon les autorités, à la «flotte fantôme» russe.

«Après l'interception d'un navire, des poursuites pénales pourront être engagées contre les propriétaires, les exploitants et l'équipage pour violation de la législation britannique sur les sanctions», a indiqué Downing Street.

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