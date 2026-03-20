Le Royaume-Uni a autorisé les Etats-Unis à utiliser des bases britanniques pour frapper des sites iraniens visant le détroit d'Ormuz, dans le cadre de ses «opérations défensives» contre l'Iran, a indiqué Downing Street vendredi.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a lui accusé sur X le Premier ministre Keir Starmer de mettre «des vies britanniques en danger en autorisant l'utilisation de bases britanniques pour mener une agression contre l'Iran». AFP

Keystone-SDA ATS

Selon un porte-parole, plusieurs ministres se sont réunis vendredi et ont «confirmé que l'accord autorisant les Etats-Unis à utiliser des bases britanniques dans le cadre de la légitime défense collective de la région inclut des opérations défensives américaines visant à neutraliser les sites et les capacités de missiles utilisés pour attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz».

Le président américain Donald Trump a réagi peu après en affirmant que le Royaume-Uni «aurait dû agir beaucoup plus rapidement».

«La réaction du Royaume-Uni a été très tardive. Je suis surpris parce que la relation est tellement bonne, mais cela ne s'était jamais produit auparavant», a-t-il déclaré à la presse vendredi à son départ de la Maison Blanche pour la Floride.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a lui accusé sur X le Premier ministre Keir Starmer de mettre «des vies britanniques en danger en autorisant l'utilisation de bases britanniques pour mener une agression contre l'Iran».

Depuis le début de la guerre le 28 février, Londres a autorisé les Etats-Unis à utiliser deux bases britanniques pour mener des «opérations défensives» contre l'Iran, et a envoyé des moyens aériens pour soutenir ses alliés dans la région face aux attaques de drones iraniens.

Depuis le début de la guerre le 28 février, Londres a autorisé les Etats-Unis à utiliser deux bases britanniques pour mener des «opérations défensives» contre l'Iran, et a envoyé des moyens aériens pour soutenir ses alliés dans la région face aux attaques de drones iraniens.