«Violation de l'espace aérien de l'Otan»Londres condamne la chute drone russe en Roumanie
ATS
29.5.2026 - 14:09
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné vendredi une «grave violation de l'espace aérien de l'Otan» après la chute d'un drone russe sur un immeuble en Roumanie. Il a afirmé que les attaques de Moscou menacent «l'ensemble (du) continent».
Keystone-SDA
29.05.2026, 14:09
ATS
«L'agression de la Russie contre l'Ukraine, ainsi que ses attaques contre des civils et des infrastructures civiles, menacent la sécurité de l'ensemble de notre continent», a déclaré le dirigeant dans un communiqué.
«La Russie a démontré à maintes reprises qu'elle n'avait aucun égard pour la vie des civils, pour le droit international ou pour la souveraineté de ses voisins», a également fustigé le leader travailliste.
Last night a Russian drone entered Romanian airspace and hit a residential building, injuring civilians.
Time and again, Russia has shown it has no regard for civilian life, international law, or sovereignty of its neighbours.
La Roumanie, pays membre de l'Otan, a fait état vendredi de cet évènement sans précédent, indiquant que la chute de ce drone a fait deux blessés légers dans un immeuble résidentiel à Galati, près de la frontière avec l'Ukraine.
Plus tôt vendredi, la cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper avait elle aussi condamné sur X la «violation de l'espace aérien de l'Otan» et une «grave escalade qui met des vies en danger», promettant de «défendre chaque centimètre du territoire de l'Otan» avec les pays de l'Alliance.