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«Violation de l'espace aérien de l'Otan» Londres condamne la chute drone russe en Roumanie

ATS

29.5.2026 - 14:09

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné vendredi une «grave violation de l'espace aérien de l'Otan» après la chute d'un drone russe sur un immeuble en Roumanie. Il a afirmé que les attaques de Moscou menacent «l'ensemble (du) continent».

Pour Keir Starmer, «la Russie a démontré à maintes reprises qu'elle n'avait aucun égard pour la vie des civils, pour le droit international ou pour la souveraineté de ses voisins».
Pour Keir Starmer, «la Russie a démontré à maintes reprises qu'elle n'avait aucun égard pour la vie des civils, pour le droit international ou pour la souveraineté de ses voisins».
sda

Keystone-SDA

29.05.2026, 14:09

«L'agression de la Russie contre l'Ukraine, ainsi que ses attaques contre des civils et des infrastructures civiles, menacent la sécurité de l'ensemble de notre continent», a déclaré le dirigeant dans un communiqué.

«La Russie a démontré à maintes reprises qu'elle n'avait aucun égard pour la vie des civils, pour le droit international ou pour la souveraineté de ses voisins», a également fustigé le leader travailliste.

La Roumanie, pays membre de l'Otan, a fait état vendredi de cet évènement sans précédent, indiquant que la chute de ce drone a fait deux blessés légers dans un immeuble résidentiel à Galati, près de la frontière avec l'Ukraine.

Plus tôt vendredi, la cheffe de la diplomatie britannique Yvette Cooper avait elle aussi condamné sur X la «violation de l'espace aérien de l'Otan» et une «grave escalade qui met des vies en danger», promettant de «défendre chaque centimètre du territoire de l'Otan» avec les pays de l'Alliance.

«Grave escalade». Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

«Grave escalade»Roumanie: un drone russe frappe un immeuble et fait deux blessés

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