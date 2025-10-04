  1. Clients Privés
Londres Manifestations propalestiniennes, malgré les appels à la retenue

ATS

4.10.2025 - 21:41

Un millier de personnes se sont rassemblées samedi à Londres en soutien au groupe Palestine Action, classé «terroriste» par les autorités, malgré les appels du gouvernement et de la police à ne pas manifester en solidarité avec la communauté juive, après l'attaque jeudi à Manchester contre une synagogue.

Ces manifestations «risquent de créer de nouvelles tensions», a affirmé la police de Londres vendredi, en appelant à les annuler (illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

04.10.2025, 21:41

Cet attentat, qui a eu lieu jeudi matin dans cette ville du nord de l'Angleterre alors que la synagogue était très fréquentée pour la fête juive de Yom Kippour, a fait deux morts et trois blessés graves.

L'assaillant, Jihad Al-Shamie, un Britannique d'origine syrienne de 35 ans, a foncé avec sa voiture sur des personnes qui se trouvaient devant le bâtiment, avant d'attaquer plusieurs fidèles avec un couteau.

L'homme, abattu par la police sur les lieux, «a pu être influencé par l'idéologie islamiste radicale», a indiqué la police antiterroriste.

Dans ce contexte, les autorités ont appelé à reporter des manifestations propalestiniennes.

Royaume-Uni. Jihad Al-Shamie, le mystérieux assaillant de la synagogue de Manchester

Royaume-UniJihad Al-Shamie, le mystérieux assaillant de la synagogue de Manchester

Craintes de nouvelles tensions

«J'invite tous ceux qui envisagent de manifester à reconnaître et à respecter la douleur des juifs britanniques», a écrit samedi sur X le Premier ministre Keir Starmer. «C'est un moment de deuil. Ce n'est pas le moment d'attiser les tensions», a-t-il ajouté.

Ces manifestations «risquent de créer de nouvelles tensions», a affirmé la police de Londres vendredi, en appelant à les annuler.

Mais une centaine de personnes ont manifesté à Manchester en soutien aux Palestiniens.

A Londres, un millier de personnes se sont rassemblées à Trafalgar Square à Londres pour le groupe Palestine Action, classé «terroriste» par le gouvernement début juillet à la suite d'actes de vandalisme, notamment sur une base de l'armée de l'air.

Plusieurs centaines de personnes se sont assises sur la place avec des pancartes portant le message «Je m'oppose au génocide. Je soutiens Palestine Action».

Arrestations

La police a déclaré avoir arrêté au moins 442 personnes «pour avoir soutenu une organisation interdite».

Parmi elles, se trouvent de nombreux retraités, une personne en fauteuil roulant, un prêtre, a constaté l'AFP. Plus de 1400 personnes avaient été arrêtées au total lors des deux précédents rassemblements.

Depuis que le gouvernement a interdit le groupe début juillet, le soutenir est devenu un délit pénal en vertu de la loi antiterroriste de 2000 et des centaines de personnes ont été arrêtées lors de multiples manifestations.

Pour David Cannon, 73 ans, «cette manifestation n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Manchester». «Je suis juif et je soutiens les Palestiniens», a-t-il dit à l'AFP, accusant Israël de «génocide et de nettoyage ethnique».

«Je suis à la fois solidaire de la communauté juive de Manchester et opposée au génocide en Palestine», a expliqué Tessa, une femme de 31 ans.

Une cinquantaine de personnes ont également manifesté à Truro, dans le sud-ouest du pays, en soutien à Palestine Action.

Royaume-Uni. Deux morts dans un attentat devant une synagogue à Manchester

Royaume-UniDeux morts dans un attentat devant une synagogue à Manchester

Minute de silence

Le club de foot Manchester United a observé une minute de silence au début de son match samedi après-midi, en mémoire des victimes de l'attentat.

Deux fidèles de la synagogue, Melvin Cravitz et Adrian Daulby, ont été tués dans l'attaque. Ce dernier a été touché par un tir des forces de l'ordre qui intervenaient pour neutraliser l'assaillant.

Une autopsie a conclu qu'il avait été «mortellement blessé par balle», a rapporté la police des polices.

Trois hommes grièvement blessés sont toujours hospitalisés samedi. L'un d'eux a également été touché par un tir de la police.

Trois hommes et trois femmes soupçonnées de «préparation et d'incitation à commettre des actes terroristes» sont interrogés par la police. Trois d'entre eux ont été arrêtés à Prestwich, tout près de la synagogue où l'attaque a eu lieu.

A Manchester, où vit l'une des plus importantes communautés juives du Royaume-Uni, les patrouilles renforcées des forces de l'ordre se poursuivaient samedi. La police a particulièrement accru sa présence près des lieux de culte et des espaces communautaires juifs.

