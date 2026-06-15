Les pays de l'E4 – Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie, rejoints par le Canada, ont salué dimanche l'accord de fin des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, se disant prêts dans un communiqué conjoint à lever certaines sanctions contre l'Iran.

Les cinq puissances se disent prêtes, dans un communiqué conjoint. à lever certaines sanctions contre l'Iran (image prétexte). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'Iran ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. Nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis, l'Iran et l'AIEA à cette fin», ont déclaré les dirigeants des cinq pays, cités dans le communiqué.

Ils ajoutent être «disposés à lever les sanctions pertinentes en réponse à des mesures claires et vérifiables de la part de l'Iran concernant son programme nucléaire».

Les Etats-Unis et l'Iran ont annoncé lundi avoir trouvé un accord mais sans le détailler, pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris au Liban, avec une signature prévue vendredi à Genève.

«Il est désormais essentiel que les négociations détaillées aboutissent et que cet accord soit mis en oeuvre rapidement et pleinement. Nous sommes prêts à soutenir cet effort», ajoute le texte.

Les cinq puissances se disent prêtes à jouer leur rôle pour parvenir au rétablissement de la liberté de navigation «y compris par une mission strictement défensive et indépendante visant à rassurer le trafic commercial et à mener des opérations de déminage». Elles réaffirment par ailleurs leur «plein soutien à la stabilité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Liban».

Le ministre israélien de la Défense a assuré lundi que son pays maintiendra ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée. Et des responsables israéliens, issus du gouvernement et de l'opposition, ont critiqué l'accord américano-iranien, affirmant qu'il ne répondait pas aux impératifs de sécurité d'Israël.