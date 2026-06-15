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Moyen-Orient Londres, Paris, Rome, Berlin et Ottawa prêts à lever des sanctions

ATS

15.6.2026 - 13:24

Les pays de l'E4 – Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie, rejoints par le Canada, ont salué dimanche l'accord de fin des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, se disant prêts dans un communiqué conjoint à lever certaines sanctions contre l'Iran.

Les cinq puissances se disent prêtes, dans un communiqué conjoint. à lever certaines sanctions contre l'Iran (image prétexte).
Les cinq puissances se disent prêtes, dans un communiqué conjoint. à lever certaines sanctions contre l'Iran (image prétexte).
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.06.2026, 13:24

«L'Iran ne doit jamais acquérir l'arme nucléaire. Nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis, l'Iran et l'AIEA à cette fin», ont déclaré les dirigeants des cinq pays, cités dans le communiqué.

Ils ajoutent être «disposés à lever les sanctions pertinentes en réponse à des mesures claires et vérifiables de la part de l'Iran concernant son programme nucléaire».

Les Etats-Unis et l'Iran ont annoncé lundi avoir trouvé un accord mais sans le détailler, pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris au Liban, avec une signature prévue vendredi à Genève.

«Que le pétrole coule à flots !». Etats-Unis et Iran annoncent un accord sans régler les désaccords qui fâchent

«Que le pétrole coule à flots !»Etats-Unis et Iran annoncent un accord sans régler les désaccords qui fâchent

«Il est désormais essentiel que les négociations détaillées aboutissent et que cet accord soit mis en oeuvre rapidement et pleinement. Nous sommes prêts à soutenir cet effort», ajoute le texte.

Les cinq puissances se disent prêtes à jouer leur rôle pour parvenir au rétablissement de la liberté de navigation «y compris par une mission strictement défensive et indépendante visant à rassurer le trafic commercial et à mener des opérations de déminage». Elles réaffirment par ailleurs leur «plein soutien à la stabilité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Liban».

Le ministre israélien de la Défense a assuré lundi que son pays maintiendra ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée. Et des responsables israéliens, issus du gouvernement et de l'opposition, ont critiqué l'accord américano-iranien, affirmant qu'il ne répondait pas aux impératifs de sécurité d'Israël.

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