Les besoins humanitaires «augmentent plus rapidement» au Moyen-Orient que ce que la réponse peut suivre, selon le chef des affaires humanitaires de l'ONU Tom Fletcher. Mercredi à Genève, il a demandé des exceptions humanitaires aux restrictions dans le détroit d'Ormuz.

Les besoins humanitaires «augmentent plus rapidement» au Moyen-Orient que ce que la réponse peut suivre. AFP

Keystone-SDA ATS

«Le coût de la réponse humanitaire augmente», a affirmé à la presse le chef des affaires humanitaires. Il se dit «extrêmement inquiet» pour celui de la nourriture et de l'énergie. Ses contacts avec les autorités de tous les pays exposés à la guerre sont «quotidiens» et un appel urgent sera lancé cette semaine pour aider le Liban.

Les Etats doivent protéger les civils et les infrastructures civiles, selon lui. Il demande un accès humanitaire partout «où se trouvent les besoins» et de ne pas cibler les travailleurs humanitaires.

Plus largement, en décembre, le chef des affaires humanitaires avait lancé un appel ciblé de 23 milliards de dollars pour aider 87 millions de personnes. Jusqu'ici, 8,7 milliards de dollars ont été promis dont plus de 100 millions sans restriction d'utilisation.