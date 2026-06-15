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Depuis janvier L'ONU dénonce les dizaines d'exécutions en Iran

ATS

15.6.2026 - 10:34

L'ONU condamne au moins 40 exécutions en Iran depuis janvier pour des raisons sécuritaires, y compris 18 manifestants. Dans la bande de Gaza, près de 1000 Palestiniens ont été tués depuis le cessez-le-feu d'octobre dernier, a-t-elle dit lundi à Genève.

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande une «retenue maximale» au Moyen-Orient (archives).
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande une «retenue maximale» au Moyen-Orient (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 10:34

15.06.2026, 10:40

«Toutes les parties doivent faire preuve d'une retenue maximale», a dit le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk au début d'un mois de travaux du Conseil des droits de l'homme. En Iran, «les autorités ont intensifié leur répression brutale» avec des milliers d'arrestations, selon lui.

S'il salue l'accord entre les Etats-Unis et Téhéran qui doit être signé vendredi à Genève pour mettre un terme à trois mois d'affrontements, il renvoie dos à dos ces deux pays, ainsi qu'Israël pour les frappes des derniers mois. Il a estimé «entièrement inacceptable» le blocage d'Ormuz.

Cette situation a d'importantes conséquences humanitaires et sur les prix énergétiques. Le Programme alimentaire mondial (PAM) estime que 45 millions de personnes ont pu être poussées dans une insécurité alimentaire aiguë. Des millions de cas sont déjà avérés. Autre problème, environ 20'000 marins restent bloqués depuis des mois, a ajouté le haut commissaire.

Lors d'un débat urgent il y a quelques mois, le Conseil des droits de l'homme avait condamné «fermement» les frappes iraniennes contre les pays du Golfe.

Plus de 1000 victimes de drone au Soudan

Dans la bande de Gaza, les autorités israéliennes poussent les Palestiniens dans «une portion toujours plus petite du territoire». Et 82 personnes ont été tuées par le Hamas depuis octobre, dit le haut commissaire.

Il y a quelques jours, la Commission d'enquête internationale sur les territoires palestiniens avait considéré que le mouvement islamiste avait perpétré des actes équivalant à des crimes de guerre contre les Palestiniens. Celle qui a par le passé affirmé qu'un génocide avait été perpétré dans la bande de Gaza par Israël a aussi dénoncé des transferts forcés de populations par l'Etat hébreu et les colons en Cisjordanie.

Dans ce territoire, près de 60 personnes ont été tuées et près de 1300 blessées depuis début janvier. Des centaines d'autres sont détenues. «Nos précédents avertissements n'ont pas été entendus», a déploré le haut commissaire.

Au Soudan, le nombre de victimes civiles de drones dans le conflit dépasse désormais les 1000, selon son bureau. De même, celui des personnes tuées ou blessées en Ukraine pendant les cinq mois de l'année a été plus important que pendant la même période des trois années précédentes.

Situations difficiles pour le Conseil

Outre le Moyen-Orient, parmi les autres situations qui seront discutées par le Conseil figurent notamment le Soudan, la République démocratique du Congo (RDC), le Bélarus, le Nicaragua ou encore la Birmanie. L'organe doit faire face à une situation financière restreinte en raison des coupes à l'ONU avec la crise de liquidités.

Pour ses 20 ans, le Conseil se penchera aussi sur les 20 prochaines années. Certains, comme les Etats-Unis, le remettent en cause. «Le Conseil est toujours très utile dans la politique de protection des droits humains», a estimé il y a quelques jours à Keystone-ATS le nouvel ambassadeur suisse à l'ONU à Genève Thomas Gürber.

Les 20 ans permettent «un moment de réflexion sur le fonctionnement institutionnel de cet outil» en dehors des situations brûlantes dans différents pays, dit-il. Avant le début du Conseil, le haut commissaire avait dévoilé une nouvelle Alliance mondiale pour les droits humains, qui doit rassembler tous les acteurs.

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