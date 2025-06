L'ONU affirme que les distributions de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) constituent «un échec». Le conseiller fédéral Ignazio Cassis avait estimé mercredi que cette entité «pose problème» mais «est en train d'apprendre» les principes humanitaires.

Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) dirigée par Tom Fletcher estime que la Fondaiton humanitaire de Gaza (GHF) est "un échec" (archives). ATS

«La GHF, d'un point de vue humanitaire, a été un échec», a affirmé vendredi à la presse à Genève un porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). «Ils ne font pas ce qu'une opération humanitaire devrait faire, garantir une assistance à la population où qu'elle soit de manière sûre», explique-t-il.

«Nous sommes prêts à mener des opérations, la nourriture et d'autres stocks sont prêts», a-t-il insisté. «Nous avons besoin que les frontières soient ouvertes pour entrer et nous avons besoin de sécurité».

Très peu de camions des agences onusiennes sont entrés depuis début mars dans la bande de Gaza. Les organisations humanitaires affirment que la situation est tellement insupportable pour la population que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour récupérer les chargements. L'Etat hébreu accuse lui le Hamas de détourner de l'aide, ce que plusieurs agences onusiennes ont dit n'avoir pas observé.

Les distributions menées par la GHF ont fait, selon le ministère de la santé du Hamas, environ 200 victimes et dix fois plus de blessés dans des tirs attribués à l’Etat hébreu. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et Médecins Sans Frontières (MSF) ont avoir reçu des cadavres. Selon l'ONU, l'ensemble de la population de la bande de Gaza est désormais affamée.

ONU pas associée à la GHF

M. Cassis a rencontré cette semaine des représentants humanitaires, dont le CICR et OCHA, à Jérusalem. Mais l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), que la Suisse ne soutient plus dans les territoires palestiniens, reste la plus représentée dans la bande de Gaza.

Le conseiller fédéral avait expliqué récemment que Berne n'avait pas signé la lettre d'une vingtaine d'Etat européens, demandant que l'aide soit pilotée par l'ONU et les agences humanitaires, parce que celle-ci faisait un «procès d'intention» à la Fondation.

Au terme de sa visite au Proche-Orient, il avait ensuite affirmé à Keystone-ATS que la GHF, établie aux Etats-Unis, «pose problème parce qu'elle ne suit pas les principes humanitaires» mais qu'elle était «en train de les apprendre».

Le porte-parole de l'OCHA ne sait pas si la GHF, bras armé du plan israélien de contrôler l'aide dans la bande de Gaza, fait face aux mêmes filtrages de l'aide que les agences onusiennes. «Nous ne participons pas» aux activités menées par cette fondation, a-t-il également affirmé.