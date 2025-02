«Le pire est peut-être encore à venir». Vendredi à Genève, le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme n'a pas caché son inquiétude devant le Conseil des droits de l'homme sur l'avancée des rebelles M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk estime probable que les violences sexuelles augmentent si aucun dispositif n'est pris dans l'Est de la République démocratique du Congo (archives). ATS

Keystone-SDA, sn, ats ATS

Après Goma et le Nord-Kivu, «les tensions montent dans le Sud-Kivu», a déploré l'Autrichien au début d'une réunion extraordinaire du Conseil présidé par l'ambassadeur suisse à l'ONU à Genève Jürg Lauber. Il demande à tous les acteurs influents auprès des parties au conflit d'oeuvrer pour éviter une détérioration de la situation dans toute la région, une menace qui «n'a jamais été aussi élevée».

Et d'enjoindre aux rebelles M23, à l'armée rwandaise et aux militaires congolais de mettre un terme aux affrontements et de reprendre le dialogue politique.

«Dans les circonstances actuelles», les violences sexuelles vont probablement augmenter, insiste le Haut commissaire. Des centaines de cas ont déjà été identifiés, notamment plus de 160 femmes, lors d'une mutinerie pendant les affrontements, dont la plupart ont ensuite été brûlées, selon les autorités judiciaires congolaises.

Première étape pour la RDC

Le Haut-Commissariat de l'ONU vérifie actuellement de nombreuses accusations de viols, y compris collectifs, et de contraintes sexuelles. La situation humanitaire reste aussi difficile en raison du manque d'accès à Goma. Selon l'Autrichien, des indications crédibles montrent que les M23 ont bombardé des infrastructures électriques qui garantissent habituellement l'approvisionnement en eau potable.

Un projet de résolution sera discuté dans l'après-midi par les 47 membres du Conseil des droits de l'homme, dont la Suisse. Il prévoit le lancement d'une mission internationale d'établissement des faits et condamne fermement le M23 et l'armée rwandaise pour les violences perpétrées ces dernières semaines.

«C'est une occasion pour nous de présenter au monde ce qu'il se passe», a estimé jeudi le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, à Genève. Il affirme que le président rwandais Paul Kagame a dépassé les limites en cherchant à «mettre un terme à un régime démocratiquement élu». Kinshasa, qui reproche une «complicité» de l'Union africaine (UA), souhaite des sanctions économiques et un embargo sur les armes.

Vendredi au Conseil, M. Muyaya a affirmé que «le Rwanda porte une responsabilité directe» en soutenant le M23 dans ce qu'il voit comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Des accusations que Kigali a à nouveau rejetées à Genève. Son représentant a ciblé la marginalisation des minorités dans l'Est de la RDC et demandé de laisser les initiatives régionales portées leurs efforts avant de recourir à des formats onusiens.

Le mécanisme d'investigation, dont les membres seraient nommés par le Haut commissaire, serait considéré comme une première étape par les autorités congolaises. L'ONU est aussi favorable au lancement de ce dispositif. Dans un second temps, après un rapport dans six mois, le gouvernement n'exclut pas de demander une Commission d'enquête internationale plus formelle, qui sera désignée par le Conseil avec davantage de ressources.

Sites onusiens pillés

Selon la RDC et l'ONU, les affrontements récents ont fait environ 3000 tués et des milliers de blessés. «Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés», a dit M. Türk.

Plus de 500'000 personnes ont été déplacées et s'ajoutent à plus de 6 millions de Congolais qui ont fui déjà depuis quelques années. L'Autrichien se dit encore «troublé» par des accusations selon lesquelles des milliers d'entre elles auraient été contraintes de retourner dans leur région sans garantie de sécurité ni d'assistance humanitaire.

Des centaines de défenseurs des droits humains ont été menacés et recherchés par les M23 et l'armée rwandaise. Des patients ont été tués dans des bombardements de centres de santé. Plus d'une centaine de cas de choléra et de personnes infectées par le virus mpox ont été identifiées. Et des sites onusiens ou d'ONG ont été pillés.