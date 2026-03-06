  1. Clients Privés
Investigations indépendantes L'ONU implore le Pakistan et l'Afghanistan d'arrêter les violences

ATS

6.3.2026 - 09:17

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk «implore» le Pakistan et l'Afghanistan de mettre un terme à leurs affrontements. Vendredi à Genève, il a demandé des investigations indépendantes sur les violations des droits humains.

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk demande des investigations indépendantes sur les violences entre le Pakistan et l'Afghanistan (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 09:17

06.03.2026, 09:28

Depuis la semaine dernière, 56 civils afghans ont été tués dans des bombardements pakistanais et plus de 120 ont été blessés. Environ 115'000 habitants ont fui les violences, selon l'ONU.

Au Pakistan, plusieurs milliers de personnes ont aussi été déplacées. Le haut commissaire demande aux parties au conflit de protéger les civils, conformément à leurs obligations liées au droit international humanitaire (DIH). Les responsables de violations doivent être poursuivis, dit-il.

Le nombre de civils tués en Afghanistan par l'armée pakistanaise s'approche déjà de celui de l'ensemble de l'année dernière, qui était un record depuis qu'il est relayé chaque année depuis 2009.

Selon M. Türk, il faut aider les plus vulnérables, alors que deux millions d'Afghans sont rentrés depuis trois ans en raison du plan de rapatriement forcé lancé par le Pakistan. Un nombre similaire est resté et est menacé d'arrestation, selon les estimations.

«En raison des violences, l'assistance humanitaire ne peut atteindre les personnes qui en ont besoin», déplore le haut commissaire. Plus de 21 millions d'Afghans devraient recevoir de l'aide, affirme l'ONU.

Explosions à Kaboul. Les combats se poursuivent entre le Pakistan et l'Afghanistan

Explosions à KaboulLes combats se poursuivent entre le Pakistan et l'Afghanistan

