L'ONU estime que les Forces de soutien rapide (FSR) ont perpétré des actes équivalant à des crimes de guerre et à de possibles crimes contre l'humanité lors de la prise d'El-Fasher au Soudan en octobre. Vendredi à Genève, elle a demandé des investigations «crédibles».

Le rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dirigé par Volker Türk parle de violences "choquantes" dans leur dimension et leur intensité à El-Fasher au Soudan (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ces derniers mois, le Haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk a affirmé à de nombreuses reprises que ce massacre aurait pu être évité. Dans un rapport, son bureau a rassemblé près de 150 témoignages.

Les paramilitaires ont mené «une vague intensive de violences», «choquante dans sa dimension et son intensité», affirme-t-il. Plus de 6000 décès ont pu être vérifiés pendant l'offensive après 18 mois de siège contre la ville du Darfour. Trois personnes sur quatre ont été tuées dans El-Fasher et un quart alors qu'elles fuyaient dans la région.

Mais il ne fait «pas de doute» que le nombre de victimes est «significativement plus important», dit le rapport. Selon lui, les FSR et les milices arabes qui lui sont proches ont mené des «attaques largement répandues».

Dans de nombreux cas, les abus ont ciblé des civils et des personnes qui ne combattaient plus et le rapport insiste sur leur caractère ethnique. Le rapport dénonce des actes équivalant à des crimes de guerre comme des meurtres, des attaques indiscriminées contre les civils et les infrastructures civiles, le recours à la famine, des violences sexuelles, des assauts contre le personnel humanitaire et médical ou encore des pillages.

Centaines de tués dans une tuerie

Autre indication, les FSR semblent avoir cherché des tueries de masse. Un témoin parle notamment de 500 victimes à l'arme lourde sur un site où se trouvaient environt 1000 personnes. Et des exécutions sommaires ont été perpétrées contre des personnes accusées d'avoir collaboré avec l'armée, seulement pour des raisons ethniques.

Des enlèvements ont également eu lieu. Au moins dix centres de détention des FSR ont été identifiés à El-Fasher. Les conditions difficiles ont abouti à des épidémies et des décès de ces otages. Des milliers de personnes sont également toujours portées disparues.

Des «violations gratuites», déplore le Haut commissaire. Il demande que les responsabilités soient établies, y compris celles des commandants et d'autres dirigeants militaires. «Tous les moyens», y compris des procès dans des Etats tiers ou devant la Cour pénale internationale (CPI), doivent être appliqués, affirme-t-il.

Approche «systématique» en question

Dans le passé, la Mission internationale d'établissement des faits sur le Soudan a affirmé à plusieurs reprises que les FSR étaient responsables d'actes équivalant à des crimes contre l'humanité. L'armée s'est elle vu reprocher de possibles crimes de guerre.

Le rapport publié vendredi fait remarquer que des violences similaires à celles «sans précédent» observées à El-Fasher avaient été perpétrées à plusieurs reprises en 2023 et l'année dernière. La combinaison de ces attaques laisse penser à une approche «systématique» qui pourrait équivaloir à des crimes contre l'humanité.

Le Haut commissaire demande à nouveau aux parties au conflit de mettre un terme aux violations. Depuis le début du conflit il y a près de trois ans entre les FSR et l'armée, des dizaines de milliers de personnes au total ont tuées. Près de 13 millions de personnes ont été déplacées, dont quatre millions de réfugiés. La famine est observée dans plusieurs régions. Des dizaines de millions de personnes ont besoin d'une assistance.