Malgré la pression américaine, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi à une très large majorité une nouvelle résolution. Elle réclame la levée du «blocus économique» des Etats-Unis contre Cuba.

L'ambassadeur américain à l'ONU Mike Waltz a qualifié Cuba de régime "illégitime et brutal" (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La résolution non contraignante qui demande chaque année depuis 1992 la levée du «blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les Etats-Unis d'Amérique» a recueilli 165 voix pour, 7 contre (dont les Etats-Unis, Israël, et l'Ukraine) et 12 abstentions. Une très large majorité, toutefois inférieure aux dernières années, où le nombre de voix en faveur du texte approchait 190.

Le texte souligne notamment «l'impact négatif de telles mesures sur le peuple cubain et les Cubains vivant dans d'autres pays». Washington avait clairement appelé à voter non. Lors des débats mardi, l'ambassadeur américain à l'ONU Mike Waltz a qualifié Cuba de «régime illégitime et brutal qui veut se faire passer pour la victime d'une agression tout en se décrivant comme un 'ennemi des Etats-Unis'».

Il a appelé les Etats membres à arrêter de répéter la «propagande» du régime cubain, qui lui permet «d'avoir une excuse pour ses propres échecs». Une déclaration jugée mercredi «menaçante, arrogante, malhonnête et cynique» par le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez.

Depuis la tribune de l'ONU, il a accusé Washington d'avoir mené ces dernières semaines une «pression brutale et sans précédent», utilisant «l'intimidation» pour «forcer» les Etats à travers le monde à changer leur vote. Il a d'autre part appelé les Etats-Unis à au moins «suspendre ou faire des exceptions humanitaires au blocus» en raison de l'impact de l'ouragan Melissa qui balaye la région.

Soutien à la Russie

La résolution a recueilli moins de voix que les années précédentes, plusieurs pays (notamment Pologne, République tchèque, Estonie, Lituanie, Lettonie) justifiant leur abstention en accusant La Havane de soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Celle-ci a elle voté contre le texte.

Décrété en février 1962, l'embargo américain contre Cuba, l'un des plus longs régimes au monde de sanctions unilatérales, empoisonne depuis des décennies les relations diplomatiques entre les deux pays.

Les Etats-Unis ont fait monter d'un cran la pression contre l'île communiste en annonçant en juillet des sanctions inédites contre le président cubain Miguel Diaz-Canel «pour son rôle dans la brutalité exercée par le régime à l'encontre du peuple».