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Premier conseil municipal L’opposition quitte la séance à Besançon et crie à la «censure»

Basile Mermoud

27.3.2026

Le nouveau maire de Besançon, Ludovic Fagaut (LR), qui a ravi à la gauche cette ville de 120.000 habitants qu'elle dirigeait quasiment sans interruption depuis plus d'un siècle, a été installé vendredi, mais l'opposition a quitté la séance et dénoncé des «irrégularités» pendant ce premier conseil municipal post-élections.

Devant l'hôtel de ville, les représentants des différents partis de gauche ont ensuite tenu les discours qu'ils avaient l'intention de lire au sein du conseil (image d’illustration).
Devant l'hôtel de ville, les représentants des différents partis de gauche ont ensuite tenu les discours qu'ils avaient l'intention de lire au sein du conseil (image d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

27.03.2026, 23:07

Après sa prise de parole inaugurale du mandat qui s'ouvre, le nouvel édile a donné la parole à Anne Vignot, maire sortante écologiste dont la liste d'alliance avec LFI a été battue dimanche lors d'un duel droite/gauche, par 53,3% contre 46,7% des voix.

Il a en revanche refusé de laisser les autres groupes de l'opposition de gauche (PS, LFI, PCF, Génération.s) s'exprimer, estimant qu'ils n'étaient «pas encore constitués» et qu'Anne Vignot avait parlé au nom de l'ensemble de leur liste d'union. «Censure», agissements «antidémocratiques», a dénoncé l'élue communiste Aline Chassagne.

«Vous pouvez encore montrer que vous voulez un conseil municipal apaisé, ce qui est notre souhait» en laissant s'exprimer les représentants de tous les partis, a déclaré l'écologiste Anthony Poulin, avant de menacer de quitter l'assemblée municipale. «Je ne fonctionne pas au chantage», a tancé le nouveau maire.

Les élus d'opposition ont alors quitté la séance qui s'est poursuivie sans eux. Ils ont été hués par les partisans de la majorité et applaudis par leurs soutiens.

Devant l'hôtel de ville, les représentants des différents partis de gauche ont ensuite tenu les discours qu'ils avaient l'intention de lire au sein du conseil.

Territoire vaudois. Le Conseil d'Etat veut accélérer les procédures

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Anne Vignot a par ailleurs déclaré à la presse que M. Fagaut avait «fait voter des délibérations» vendredi soir, en l'absence de l'opposition municipale, ce qui constitue selon elle une «complète irrégularité».

L'opposition compte en l'occurrence «saisir le préfet pour un contrôle de la légalité de ces délibérations», et «si besoin» le tribunal administratif, notamment sur le «respect du pluralisme» et de la représentation des élus de la minorité municipale au sein de la commission d'appel d'offre et du centre communal d'action sociale (CCAS).

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