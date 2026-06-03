De nouvelles stèles ont été inaugurées mercredi dans le cimetière militaire allemand de Consenvoye, près de Verdun (Meuse), pour 11 soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale, dont la judéïté était jusqu'à présent invisible. Une étoile de David orne désormais leur pierre tombale.

Une étoile de David orne désormais leur pierre tombale. AFP

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«Le respect dû aux morts ne connaît ni frontière, ni nationalité, ni confession», a souligné la préfète de la Meuse, Anne-Florence Canton, lors de la cérémonie d'inauguration, en présence du rabbin Zsolt Balla, aumônier juif de l'armée allemande.

«Rendre visible l'identité de soldats juifs tombés durant la Première Guerre mondiale, leur redonner pleinement leur place dans l'Histoire et dans la mémoire collective, c'est refuser que certains destins disparaissent dans l'anonymat ou l'oubli», a-t-elle ajouté.

C'est la deuxième fois qu'une telle cérémonie se déroule dans cette nécropole où reposent au total 11'148 soldats, majoritairement allemands, et qui fait partie des 139 cimetières de la Première Guerre mondiale inscrits depuis 2023 au patrimoine mondial de l'Unesco.

«Un signal contre l'antisémitisme»

Elle intervient dans le cadre de «l'opération Levi», menée par le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – organisation chargée par le gouvernement allemand de rechercher et d'entretenir les sépultures de soldats allemands à l'étranger – pour signaler correctement les tombes des soldats juifs. Il s'agit «d'envoyer un signal clair contre l'antisémitisme, ancien comme nouveau», selon l'organisation.

Au total, quelque 100'000 soldats allemands de confession juive se sont battus pour l'Allemagne lors de la Grande Guerre, dont environ 12'000 ont perdu la vie, détaille le Volksbund.

Or, explique l'organisation sur son site internet, nombre d'entre eux «sont inhumés sous des croix chrétiennes», notamment parce que, «dans le chaos des années d'après-guerre», lorsque des cimetières militaires allemands provisoires ont été supprimés et regroupés en ensembles plus vastes – notamment en France – «les signes funéraires juifs ont souvent été remplacés par des croix».

En outre, certaines sépultures qui portaient une étoile de David après 1918 ont pu la perdre à l'époque nazie, lorsque les troupes hitlériennes d'occupation entre 1940 et 1945 ont anonymisé les tombes juives, a dit à l'AFP Diane Tempel-Bornett, porte-parole du Volksbund.

L'opération Levi, qui suppose de longues recherches historiques, implique dans certains cas les proches des soldats concernés. Venue des Etats-Unis, une descendante de l'un d'entre eux a ainsi assisté à la cérémonie de mercredi.