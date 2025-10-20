  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vol au Louvre Cela «peut se produire» partout, pour les Musées du Vatican

ATS

20.10.2025 - 17:42

Un vol comme celui qui s'est produit dimanche au Louvre «peut se produire» partout, même aux Musées du Vatican. C'est ce qu'a estimé lundi la directrice de cette institution, Barbara Jatta, lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Rome.

La couronne de l'impératrice Eugénie de Montijo exposée à la galerie Apollon le 14 janvier 2020 au musée du Louvre à Paris (archives).
La couronne de l'impératrice Eugénie de Montijo exposée à la galerie Apollon le 14 janvier 2020 au musée du Louvre à Paris (archives).
AFP

Keystone-SDA

20.10.2025, 17:42

«Il est clair qu'avec Arsène Lupin ou dans les films Ocean's Eleven ou Ocean's Twelve (deux films américains mettant en scène une équipe de braqueurs chevronnés, ndlr), ça peut se produire, mais nous espérons qu'avec notre système de sécurité, cela se produise le moins possible», a-t-elle dit.

Le système en question, déployé depuis des années, couvre l'intégralité des sept kilomètres des Musées du Vatican, y compris les dépôts et les bureaux administratifs, a précisé Mme Jatta, historienne d'art de profession. «L'esprit d'émulation existe, mais nous espérons que cela ne se produira pas», a-t-elle ajouté.

Les Musées du Vatican, qui emploient 400 gardiens, devraient accueillir en 2025 environ sept millions de visiteurs, selon Mme Jatta, ce qui constituerait un record en cette année de Jubilé, «Année sainte» de l'Église.

Louvre cambriolé. Les trésors des musées attisent les convoitises

Louvre cambrioléLes trésors des musées attisent les convoitises

Trente entités

Les Musées du Vatican regroupent près de trente entités diverses (musées, chapelles, collections, galeries...) qui abritent de nombreux chefs-d'oeuvre, dont la Chapelle Sixtine avec le Jugement dernier de Michel-Ange, ou la Pinacothèque et ses tableaux de Léonard de Vinci, le Caravage, Giotto et Raphaël.

Dimanche, au cours d'un casse spectaculaire au Louvre, quatre malfaiteurs se sont emparés en huit minutes de bijoux d'une valeur inestimable, relançant le débat sur la sécurité des musées français. Une soixantaine d'enquêteurs sont au travail pour essayer de retrouver les cambrioleurs et leur butin.

Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés

Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés

Un cambriolage spectaculaire a eu lieu dimanche matin peu après l'ouverture du Louvre, le musée le plus visité au monde, où plusieurs malfaiteurs se sont emparés de bijoux d'une "valeur inestimable" avant de prendre la fuite.

20.10.2025

Les plus lus

«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez
Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes
Le géant d’ouverture à Sölden privé de l’un de ses favoris