Un vol comme celui qui s'est produit dimanche au Louvre «peut se produire» partout, même aux Musées du Vatican. C'est ce qu'a estimé lundi la directrice de cette institution, Barbara Jatta, lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Rome.

La couronne de l'impératrice Eugénie de Montijo exposée à la galerie Apollon le 14 janvier 2020 au musée du Louvre à Paris (archives). AFP

«Il est clair qu'avec Arsène Lupin ou dans les films Ocean's Eleven ou Ocean's Twelve (deux films américains mettant en scène une équipe de braqueurs chevronnés, ndlr), ça peut se produire, mais nous espérons qu'avec notre système de sécurité, cela se produise le moins possible», a-t-elle dit.

Le système en question, déployé depuis des années, couvre l'intégralité des sept kilomètres des Musées du Vatican, y compris les dépôts et les bureaux administratifs, a précisé Mme Jatta, historienne d'art de profession. «L'esprit d'émulation existe, mais nous espérons que cela ne se produira pas», a-t-elle ajouté.

Les Musées du Vatican, qui emploient 400 gardiens, devraient accueillir en 2025 environ sept millions de visiteurs, selon Mme Jatta, ce qui constituerait un record en cette année de Jubilé, «Année sainte» de l'Église.

Trente entités

Les Musées du Vatican regroupent près de trente entités diverses (musées, chapelles, collections, galeries...) qui abritent de nombreux chefs-d'oeuvre, dont la Chapelle Sixtine avec le Jugement dernier de Michel-Ange, ou la Pinacothèque et ses tableaux de Léonard de Vinci, le Caravage, Giotto et Raphaël.

Dimanche, au cours d'un casse spectaculaire au Louvre, quatre malfaiteurs se sont emparés en huit minutes de bijoux d'une valeur inestimable, relançant le débat sur la sécurité des musées français. Une soixantaine d'enquêteurs sont au travail pour essayer de retrouver les cambrioleurs et leur butin.