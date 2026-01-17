  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Estimé à 88 millions d'euros Trois mois après le casse du Louvre, le butin reste introuvable

ATS

17.1.2026 - 07:41

Trois mois après le casse du Louvre, les quatre membres présumés du commando sont sous les verrous. Mais les bijoux toujours introuvables et le plus grand musée du monde se débat dans une crise sans précédent.

Selon l'enquête administrative, les voleurs auraient pu être arrêtés «à trente secondes près» (archives). 
Selon l'enquête administrative, les voleurs auraient pu être arrêtés «à trente secondes près» (archives). 
AFP

Keystone-SDA

17.01.2026, 07:41

Dans un coffre à l'étranger, une planque en France ou même au fond de la Seine? Le mystère reste entier sur le devenir des joyaux de la Couronne, estimés à 88 millions d'euros et dérobés sous les yeux du monde entier.

Depuis fin novembre, l'ensemble des quatre membres présumés du commando dorment derrière les barreaux, tandis que la compagne de l'un d'eux, considérée comme leur complice, est désormais libre sous contrôle judiciaire. Ces trentenaires, pour certains presque quarantenaires, sont entendus depuis la mi-janvier par les juges d'instruction.

Grève du personnel. Le musée du Louvre n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Grève du personnelLe musée du Louvre n'a pas ouvert ses portes lundi matin

Ils ont des profils qui ne correspondent pas à ceux «que, généralement on associe au haut du spectre de la criminalité organisée», avait indiqué la procureure de Paris Laure Beccuau lors de leur mise en examen.

«Pas si branquignoles»

Location et vol de la nacelle, choix d'un horaire matinal «où tout se met en route au niveau du musée: «les faits ont été précédés d'une réelle préparation», explique-t-elle dans un entretien à l'AFP.

«Après, dans la fuite des malfaiteurs, il y a un moment où l'on sent qu'il y a une forme de stress, sans doute, dans l'accomplissement des faits, qui fait qu'ils vont laisser tomber les bijoux et qu'ils vont aussi laisser des traces ADN. Tout cela joue en faveur des enquêteurs», note-t-elle.

Deux suspects ont été confondus par de l'ADN retrouvé au Louvre ou sur la nacelle; le troisième par un scooter identifié sur les caméras puis surveillé, et sur lequel de l'ADN a parlé. Le quatrième homme, soupçonné d'avoir positionné la nacelle sous les fenêtres de la galerie d'Apollon, a lui été identifié via «des recoupements et des investigations».

L’enquête s’accélère. Le casse du Louvre va-t-il livrer tous ses secrets aujourd'hui?

L’enquête s’accélèreLe casse du Louvre va-t-il livrer tous ses secrets aujourd'hui?

Si certains observateurs ont pu présenter les malfaiteurs comme des «bras cassés», en raison de l'ADN laissé ou de la couronne de l'impératrice Eugénie tombée dans leur fuite, une source proche du dossier, interrogée par l'AFP, affirme qu'ils ne sont «pas si branquignoles que cela». «Ils avaient mis leurs scooters et le matériel dans des boxes, et avaient démonté la vidéo surveillance», observe-t-elle.

L'opération elle-même, en se faisant passer pour des ouvriers en gilet jaune, sur une nacelle élévatrice, a été bouclée en huit minutes, sans effusion de sang.

«Après le casse, un véhicule relais a pris la direction des Yvelines pour perdre les enquêteurs en allant dans une zone non couverte par les caméras, avant de revenir en Seine-Saint-Denis. Ils ne se sont plus appelés ensuite et ont repris leurs activités comme si de rien n'était», selon cette source. Sollicités par l'AFP, leurs avocats n'ont pas donné suite ou n'ont pas souhaité s'exprimer.

«A trente secondes près»

Le casse du 19 octobre a plongé le Louvre dans une profonde crise, aggravée par la mise au jour d'audits qui avaient alerté sur les défaillances sécuritaires dès 2017 mais sont restés globalement sans suite.

Sous pression, la présidente du Louvre Laurence des Cars a dû admettre «la désorganisation» du musée sur les questions de sécurité et annoncer des mesures d'urgence, dont la pose d'une grille de protection sur la porte-fenêtre empruntée par les cambrioleurs et qui en avait été retirée en 2003-2004.

Joyaux dérobés. La direction du Louvre défend la qualité des vitrines fracturées

Joyaux dérobésLa direction du Louvre défend la qualité des vitrines fracturées

Selon l'enquête administrative, les voleurs auraient pu être arrêtés «à trente secondes près»: une caméra extérieure a «bien filmé l'arrivée des voleurs, l'installation de la nacelle, la montée des deux voleurs jusqu'au balcon et, quelques minutes plus tard, leur départ précipité», ont précisé ses auteurs, auditionnés devant le Sénat. Mais ces images n'ont pas été regardées en direct par les agents de sécurité.

Le casse a également réveillé le grand malaise des personnels qui ont lancé un mouvement de grève mi-décembre, contraignant le musée à rester fermé pendant deux journées ou à ouvrir partiellement ses espaces faute d'agents suffisants.

Les plus lus

La porte-parole de Donald Trump pète les plombs devant les caméras !
La Confédération est pessimiste : la pénurie de logements va s’aggraver
«Charles Kermarec a fait de Guillaume son jouet sexuel pendant des années»
Drame de Crans-Montana : trois issues de secours auraient suffi
«On ne voyait plus vraiment où on allait» - Les Romands font la grimace
Avalanche à Chamoson: deux policiers valaisans décèdent