Climat L’UE arrache un accord sur 2040 avant la COP

ATS

5.11.2025 - 09:40

Juste avant la COP30 au Brésil, l'Union européenne a arraché mercredi, dans la douleur, un compromis sur ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre en 2035 et 2040. Mais cela au prix d'une série de concessions pour rallier des Etats réticents.

L'Union européenne affiche toujours l'ambition de réduire de 90% ses émissions de gaz à effet de serre en 2040 par rapport à 1990 (image symbolique).
L'Union européenne affiche toujours l'ambition de réduire de 90% ses émissions de gaz à effet de serre en 2040 par rapport à 1990 (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 09:40

05.11.2025, 10:18

Sur le papier, l'Union européenne affiche toujours l'ambition de réduire de 90% ses émissions de gaz à effet de serre en 2040 par rapport à 1990. Mais les Européens auront la possibilité d'acquérir jusqu'à 10% de crédits carbone internationaux pour atteindre cet objectif, une souplesse destinée à rallier l'Italie.

Ils ont aussi soutenu le report d'un an, de 2027 à 2028, de l'extension du marché du carbone au transport routier et au chauffage des bâtiments.

