L’Ukraine détruit plusieurs avions militaires russes

L'Ukraine a affirmé vendredi avoir détruit «au moins six avions militaires russes» et en avoir «considérablement» endommagé huit autres, lors d'une attaque sur une base aérienne en Russie. Moscou dit avoir neutralisé 53 drones ukrainiens dans plusieurs régions

L'Ukraine a affirmé vendredi avoir détruit «au moins six avions militaires russes».

L'attaque contre l'aérodrome de Morozovsk, dans la région russe de Rostov (sud), frontalière de l'Ukraine, était une «opération spéciale» réalisée par le service de sécurité ukrainien (SBU) et l'armée ukrainienne, a affirmé à l'AFP une source au sein du secteur ukrainien de la défense.

La source n'a pas précisé comment cette opération a été réalisée mais la Russie a plus tôt dans la journée fait état de l'une des plus grosses attaques de drones ukrainiennes, menée sur plusieurs régions, y compris celle de Rostov, pendant la nuit et dans la matinée.

Bombardiers stationnés

La ville de Rostov-sur-le-Don, chef-lieu de cette région, abrite le quartier général des troupes russes engagées dans l'invasion de l'Ukraine, lancée en février 2022.

Cette ville a également été le théâtre en juin dernier de la spectaculaire mutinerie des mercenaires de Wagner, qui se sont brièvement emparés du quartier général de l'armée avant de stopper leur rébellion.

La base de Morozovsk abrite notamment des bombardiers utilisés pour frapper des positions de l'armée ukrainienne et des villes situées près de la ligne de front, a soutenu cette source.

«Il s'agit d'une opération spéciale importante qui réduira considérablement le potentiel de combat des Russes», a-t-elle assuré, affirmant par ailleurs qu'"une vingtaine" de militaires russes avaient été tués ou blessés sur le site.

«Attaques terroristes»

La Russie a par ailleurs affirmé vendredi avoir neutralisé 53 drones ukrainiens dans plusieurs régions, dont celle de Rostov qui abrite le QG militaire de l'opération russe en Ukraine, ces attaques ayant toutefois endommagé une sous-station électrique, selon les autorités.

«Durant la nuit et la matinée du 5 avril, plusieurs tentatives du régime de Kiev de commettre des attaques terroristes avec recours aux drones aériens ont été empêchées», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Au total, 53 ont été abattus ou interceptés, dont 44 au-dessus de la région de Rostov (sud), selon la même source.

Les autres régions visées par les attaques de drones vendredi sont celles de Saratov (1), Koursk (1), Belgorod (1) et Krasnodar (6), selon le ministère russe de la Défense.

L'Ukraine, confrontée à l'offensive russe depuis deux ans, a multiplié ses attaques contre la Russie ces dernières semaines en visant notamment des sites énergétiques.

Kiev avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux nombreux bombardements sur son territoire.

