Les délégations américaine et ukrainienne ont salué dimanche dans un communiqué commun la tenue d'échanges «productifs et constructifs» lors des négociations organisées à Miami, en présence d'alliés européens, en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Over the last three days in Florida, the Ukrainian delegation held a series of productive and constructive meetings with American and European partners.



Agence France-Presse Basile Mermoud

«Au cours des trois derniers jours en Floride, la délégation ukrainienne a tenu une série de réunions productives et constructives avec ses partenaires américains et européens», peut-on lire dans ce communiqué partagé par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Roustem Oumerov, négociateur en chef de Kiev, sur le réseau social X.