Les installations énergétiques de l'Ukraine sont la cible vendredi d'une attaque russe «massive», ont annoncé les autorités ukrainiennes. Moscou bombarde régulièrement ces infrastructures, provoquant des coupures de courant à travers le pays en plein hiver.

La Russie bombarde régulièrement les infrastructures énergétiques ukrainiennes, provoquant des coupures de courant à travers le pays en pleine saison hivernale (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«L'ennemi continue avec la terreur. Une fois encore, le secteur énergétique, à travers l'Ukraine, est la cible d'une attaque massive», a indiqué vendredi matin le ministère ukrainien de l'Energie.

«Les ingénieurs énergétiques prennent toutes les mesures nécessaires pour minimiser les conséquences négatives pour le système énergétique», a-t-il ajouté, précisant que l'étendue des dégâts sera établie une fois que l'alerte aérienne, toujours en cours, aura été levée.

Depuis près de trois ans, la Russie bombarde avec ses missiles et ses drones les installations énergétiques ukrainiennes, particulièrement à l'approche de l'hiver et en hiver, provoquant des pénuries de courant et plongeant dans le noir et le froid des millions d'Ukrainiens.

L'Ukraine réclame que ses alliés occidentaux lui livrent plus de moyens de défense antiaérienne pour protéger ses villes et infrastructures. Vendredi matin, le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga a une fois encore renouvelé cet appel, alors que Kiev reproche régulièrement à ses alliés la lenteur et la timidité de leur aide.

«La Russie cherche à nous priver d'énergie. Et nous devons la priver des moyens de (répandre) sa terreur. Je répète mon appel à la livraison de toute urgence de 20 systèmes de défense aérienne, NASAMS, HAWK et IRIS-T», a-t-il écrit sur X.