Le président brésilien Lula a censuré jeudi une loi adoptée par le Parlement prévoyant une forte réduction de la durée de l'incarcération de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro. Ce dernier purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Après avoir signé l'acte de censure, il a descendu la rampe du palais présidentiel pour saluer ses partisans rassemblés à l'extérieur. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les parlementaires auront toutefois le dernier mot, ayant la prérogative d'annuler tout veto présidentiel par un vote majoritaire. La décision de M. Lula intervient à une date hautement symbolique: elle a été signée lors d'une cérémonie officielle marquant le troisième anniversaire des émeutes du 8 janvier 2023.

Ce jour-là, des milliers de partisans de Jair Bolsonaro avaient envahi et saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia, une semaine après l'investiture de Luiz Inacio Lula da Silva pour son troisième mandat. Ils réclamaient une «intervention militaire» pour déloger le président de gauche, tombeur de leur champion lors de la présidentielle d'octobre 2022.

«Victoire de la démocratie»

«Le 8 janvier est entré dans notre histoire comme le jour de la victoire de notre démocratie», a déclaré Lula lors de son discours au Palais présidentiel de Planalto, saccagé durant ces émeutes.

«La victoire sur ceux qui ont tenté de prendre le pouvoir par la force, au mépris de la volonté populaire exprimée dans les urnes», a ajouté le chef de l'Etat qui ne fait pas mystère de son intention de briguer un quatrième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre.

Après avoir signé l'acte de censure, il a descendu la rampe du palais présidentiel pour saluer ses partisans rassemblés à l'extérieur.

Incarcéré depuis novembre

En septembre, à l'issue d'un procès historique, l'ancien président (2019-2022) été reconnu coupable par la Cour suprême d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir de façon «autoritaire» après sa défaite face à Lula. Selon ses juges, les attaques de Brasilia faisaient partie de ce plan.

M. Bolsonaro, 70 ans, purge sa peine depuis la fin novembre dans les locaux de la police fédérale dans la capitale. Selon les règles en vigueur actuellement, il pourrait demeurer incarcéré environ huit ans avant de bénéficier d'un éventuel aménagement de sa peine.

Mais le Parlement à large majorité conservatrice a adopté en décembre une loi qui pourrait réduire cette durée d'incarcération effective à un peu plus de deux ans. Le nouveau texte prévoyait également d'accorder la liberté conditionnelle à des centaines de ses partisans condamnés pour les émeutes du 8 janvier 2023.