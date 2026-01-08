  1. Clients Privés
Brésil Lula censure la loi prévoyant une réduction de peine pour Bolsonaro

ATS

8.1.2026 - 16:14

Le président brésilien Lula a censuré jeudi une loi adoptée par le Parlement prévoyant une forte réduction de la durée de l'incarcération de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro. Ce dernier purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Des milliers de partisans de Jair Bolsonaro avaient envahi et saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia le 8 janvier 2023, une semaine après l'investiture de Lula pour son troisième mandat (archives).
Des milliers de partisans de Jair Bolsonaro avaient envahi et saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia le 8 janvier 2023, une semaine après l'investiture de Lula pour son troisième mandat (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.01.2026, 16:14

08.01.2026, 16:29

Luiz Inacio Lula da Silva a signé l'acte de censure de ce texte lors d'une cérémonie officielle marquant le troisième anniversaire des émeutes du 8 janvier 2023 à Brasilia, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Ce jour-là, des milliers de partisans de Jair Bolsonaro avaient envahi et saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia, une semaine après l'investiture de Lula pour son troisième mandat.

