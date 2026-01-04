Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a condamné samedi une «grave atteinte à la souveraineté du Venezuela» après les bombardements américains sur Caracas tôt dans la matinée et la capture annoncée par Donald Trump du président vénézuélien Nicolas Maduro.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a condamné l'attaque des Etats-Unis (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Les bombardements sur le territoire vénézuélien et la capture de son président dépassent les limites de l'acceptable» et menacent «la préservation de la région en tant que zone de paix», a déclaré Lula sur X.

Il a également exhorté la communauté internationale, par l'intermédiaire des Nations unies, à «répondre vigoureusement» à ces attaques.

Lors de ses premiers mandats (2003-2010), Lula fut un important allié d'Hugo Chavez (1999-2013), mentor de M. Maduro. Mais sa relation avec ce dernier, qui a succédé à M. Chavez en 2013 au décès de celui-ci, s'est lentement détériorée au fil d'élections à l'impartialité condamnée par une partie de la communauté internationale. Particulièrement la troisième réélection de M. Maduro en 2024 que Lula n'a pas reconnue, sans pour autant qu'il admette la victoire du candidat de l'opposition de droite.

Les bombardements américains «rappellent les pires moments de l'ingérence dans la politique de l'Amérique latine et des Caraïbes», a estimé Lula samedi. «La condamnation du recours à la force est cohérente avec la position que le Brésil a toujours adoptée», a-t-il rappelé.

Le président brésilien a ensuite convoqué deux réunions ministérielles. «La situation à la frontière n'a jamais été aussi calme qu'aujourd'hui», a déclaré à la presse le ministre de la Défense, José Múcio, en réponse à «de nombreuses rumeurs» sur des fermetures de frontières. Le Brésil et le Venezuela partagent plus de 2000 km de frontières.

Sans M. Maduro, le Brésil considère la vice-présidente Delcy Rodriguez comme la «présidente par intérim», a fait savoir la ministre par intérim des Affaires étrangères, Maria Laura da Rocha.

En décembre, Lula s'était proposé comme médiateur pour mener le dialogue entre Trump et Maduro, afin «d'éviter un conflit armé en Amérique latine».