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Fortes divergences Lula et Trump : une rencontre qui risque de faire des étincelles

ATS

6.5.2026 - 01:57

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva rencontrera Donald Trump jeudi, a annoncé mardi un responsable de la Maison Blanche.

Donald Trump (à g.) et Lula vont se rencontrer jeudi à la Maison Blanche.
Donald Trump (à g.) et Lula vont se rencontrer jeudi à la Maison Blanche.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

06.05.2026, 01:57

06.05.2026, 07:31

«Le président Trump recevra le président Lula pour une visite ce jeudi. Ils aborderont des questions économiques et sécuritaires», a déclaré à l'AFP ce responsable sous couvert d'anonymat. Une source au sein de la présidence brésilienne avait auparavant déclaré à l'AFP que la rencontre était «en bonne voie».

Les deux dirigeants ne se sont réunis qu'une seule fois jusqu'à présent, en octobre dernier en Malaisie. Ils devaient se retrouver à Washington au début de l'année, mais la rencontre ne s'est finalement pas concrétisée.

Le président brésilien de gauche, 80 ans, et son homologue américain de 79 ans ont de très fortes divergences sur le multilatéralisme, le commerce international ou la lutte contre le changement climatique.

Lula est également très critique envers la politique extérieure de Donald Trump, fustigeant notamment la guerre en Iran. Mais lors de la rencontre de jeudi, si elle a bien lieu, d'autres sujets pourraient être abordés.

Washington ne cache pas son intérêt pour les gisements de terres rares du Brésil, qui possède les deuxièmes plus grandes réserves au monde de ces minéraux critiques, essentiels pour la fabrication de nombreux produits, des smartphones aux missiles guidés.

Lula se dit ouvert à des investissements américains dans ce secteur, à condition que le Brésil puisse contrôler l'ensemble du processus de production, de l'exploration au raffinage.

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