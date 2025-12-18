  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis et Venezuela Lula se propose en médiateur pour «éviter un conflit armé»

ATS

18.12.2025 - 17:40

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s'est dit jeudi disposé à servir de médiateur en faveur d'une «solution pacifique» entre les Etats-Unis et le Venezuela pour «éviter un conflit armé en Amérique latine». Il a évoqué une possible conversation avec Donald Trump.

En pleine escalade des tensions entre Washington et Caracas, Lula s'est dit «très inquiet» (archives).
En pleine escalade des tensions entre Washington et Caracas, Lula s'est dit «très inquiet» (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.12.2025, 17:40

En pleine escalade des tensions entre Washington et Caracas, Lula s'est dit «très inquiet» et s'est déclaré «à la disposition» des deux gouvernements, ajoutant qu'il parlerait «probablement» avec son homologue américain «avant Noël» afin d'éviter une «guerre fratricide».

Les plus lus

Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !
Un homme de 85 ans attire des escrocs dans un piège
Le Danemark accuse la Russie d’être à l’origine de deux cyberattaques
Une voiture fonce dans la foule à Mannheim – Forcené interné à vie
«J'ai énormément de respect pour lui, mais là...» - Alex Frei dézingue Shaqiri
Odermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !