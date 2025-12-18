Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s'est dit jeudi disposé à servir de médiateur en faveur d'une «solution pacifique» entre les Etats-Unis et le Venezuela pour «éviter un conflit armé en Amérique latine». Il a évoqué une possible conversation avec Donald Trump.

En pleine escalade des tensions entre Washington et Caracas, Lula s'est dit «très inquiet» (archives). KEYSTONE

En pleine escalade des tensions entre Washington et Caracas, Lula s'est dit «très inquiet» et s'est déclaré «à la disposition» des deux gouvernements, ajoutant qu'il parlerait «probablement» avec son homologue américain «avant Noël» afin d'éviter une «guerre fratricide».