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«C’est le problème du Brésil» Lula met en garde Trump : «Qu'il ne se mêle pas des élections brésiliennes!»

ATS

17.6.2026 - 21:56

Le président brésilien Lula a estimé mercredi que son homologue américain Donald Trump ne devait «pas se mêler des élections brésiliennes» qui auront lieu au mois d'octobre.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva arrives to attend a morning work meeting to “revive balanced, inclusive, and sustainable economic growth for the benefit of all” in the presence of the G7 countries, partner countries, the International Monetary Fund, and the OECD, as part of the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 17, 2026. G7 leaders will discuss on June 17, 2026, the security risks posed by AI and social media on the last day of a summit dominated by US the President, before host French President dines with his US counterpart at the Palace of Versailles. The three-day summit of the leaders of Canada, France, Germany, Italy, Japan,B ritain and the United States has focused intensely on the US' deal to end the war with Iran and efforts to pressure Russia into brokering peace with Ukraine. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva arrives to attend a morning work meeting to “revive balanced, inclusive, and sustainable economic growth for the benefit of all” in the presence of the G7 countries, partner countries, the International Monetary Fund, and the OECD, as part of the G7 summit, in Evian, eastern France, on June 17, 2026. G7 leaders will discuss on June 17, 2026, the security risks posed by AI and social media on the last day of a summit dominated by US the President, before host French President dines with his US counterpart at the Palace of Versailles. The three-day summit of the leaders of Canada, France, Germany, Italy, Japan,B ritain and the United States has focused intensely on the US' deal to end the war with Iran and efforts to pressure Russia into brokering peace with Ukraine. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
AFP

Keystone-SDA

17.06.2026, 21:56

Luiz Inacio Lula da Silva, qui vise à 80 ans un quatrième mandat à la tête du Brésil, aura pour principal adversaire le sénateur Flavio Bolsonaro, dont le père est son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié du président des Etats-Unis.

«Les élections au Brésil, c'est le problème du Brésil»

Donald Trump «a le droit d'avoir ses préférences idéologiques (...) mais les élections au Brésil, c'est le problème du Brésil», a lancé Lula au cours d'une conférence de presse à Genève, à l'issue du sommet du G7.

Plus tôt dans a journée, le président américain avait affirmé lors d'une autre conférence de presse que le Brésil était devenu «un peu dangereux politiquement». Donald Trump a reçu Lula et Flavio Bolsonaro à la Maison Blanche le mois dernier, à quelques semaines d'intervalle.

Sommet du G7. Donald Trump est arrivé à Genève avant de repartir pour Evian

Sommet du G7Donald Trump est arrivé à Genève avant de repartir pour Evian

Peu après sa rencontre avec le sénateur de 45 ans, Washington a classé comme groupes terroristes les deux principales factions criminelles du Brésil et a menacé le pays sud-américain d'une surtaxe douanière, deux mesures vivement critiquées par le gouvernement Lula.

Mardi, la Cour suprême à condamné par contumace à quatre ans de prison un autre fils de Jair Bolsonaro pour son lobbying auprès des autorités américaines afin qu'elles intercèdent en faveur de son père. Ancien député, Eduardo Bolsonaro est installé aux Etats-Unis depuis l'an dernier.

Donald Trump «peut continuer à aimer Bolsonaro, le père, le fils, le petit-fils, ça ne pose aucun problème. C'est son affaire. Après tout, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais qu'il ne se mêle pas des élections brésiliennes», a insisté Lula.

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