Plus de 100 villes, communes, entreprises et individus de Suisse ont répondu présents pour participer samedi à l'initiative «Earth Hour», consistant à éteindre les lumières pendant une heure à 20h30, indique le WWF. Objectif: donner un signal clair pour le climat.

La cathédrale de Lausanne éteindra à nouveau ses lumières ce samedi soir (archives). ATS

Cette action est lancée à l'échelle mondiale. Pendant cette «heure de la terre», des monuments célèbres comme l'Empire State Building à New York ou le Taj Mahal en Inde resteront plongés dans l'obscurité.

En Suisse, des villes comme Genève, Fribourg, Bâle, Berne, Lucerne, Delémont, Ecublens, Montreux, Morges, Locarno et Saint-Gall éteindront l'éclairage de leurs monuments emblématiques. Sur la Paradeplatz de Zurich, UBS éteindra les lumières durant une heure.

L'action bénéficie du soutien du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. «Earth Hour nous rappelle que nous pouvons tous – à grande et à petite échelle – contribuer à protéger notre maison commune et à assurer notre avenir», déclare le Portugais, cité dans le communiqué du WWF.

Températures moyennes records

Les données récemment publiées par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) montrent l'importance d'actions en faveur du climat. Les températures moyennes de l'air et des océans n'ont en effet jamais été aussi élevées qu'en 2023 depuis le début des mesures.

En Suisse, l'empreinte moyenne est d'environ 13 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. «Nous devons et pouvons la réduire», affirme le WWF.

Cette empreinte carbone peut par exemple être réduite d'1,7 tonne d'équivalents-CO2 si l'on prend des vacances à proximité et si l'on vole en moyenne moins de 2 heures au lieu de 11 heures comme le Suisse moyen, image l'organisation de défense de l'environnement.

cc, ats