Donald Trump jubile L'une des étoiles montantes du parti démocrate dans le viseur du Pentagone

Gregoire Galley

24.11.2025

Le ministère américain de la Défense a annoncé lundi avoir ouvert une enquête à l'encontre du sénateur démocrate Mark Kelly, menaçant cet ex-pilote de la marine et astronaute de cour martiale pour avoir appelé les militaires à désobéir aux «ordres illégaux» de la Maison Blanche.

Mark Kelly a appelé les militaires à désobéir aux «ordres illégaux» de Donald Trump.
Mark Kelly a appelé les militaires à désobéir aux «ordres illégaux» de Donald Trump.
ats

Agence France-Presse

24.11.2025, 20:31

Dans un communiqué publié sur X, le Pentagone dit avoir reçu de «graves accusations» concernant la conduite du «capitaine Mark Kelly, retraité de l'US Navy».

Conformément à la réglementation de la justice militaire en vigueur, ajoute le ministère, «un examen minutieux de ces accusations a été initié afin de déterminer quelles actions supplémentaires prendre».

De telles actions peuvent inclure «un rappel au service actif pour une procédure de cour martiale ou des mesures administratives», précise le communiqué. Sollicités par l'AFP, les services du sénateur n'avaient pas réagi dans l'immédiat.

Aux côtés de Mark Kelly, des élus du Congrès ayant servi dans l'armée ou les services de renseignement avaient publié la semaine dernière une vidéo dans laquelle ils lançaient à l'intention des militaires et des agents du renseignement: «Vous pouvez refuser les ordres illégaux.» «Aujourd'hui, les menaces contre notre Constitution ne viennent pas seulement de l'étranger, mais aussi d'ici, chez nous», dénonçaient-ils.

Leur message avait provoqué la colère de la Maison Blanche, et Donald Trump avait accusé ces élus démocrates de «COMPORTEMENT SÉDITIEUX, passible de la peine de MORT!». «LES TRAÎTRES QUI ONT DIT À L'ARMÉE DE DÉSOBÉIR À MES ORDRES DEVRAIENT ÊTRE EN PRISON MAINTENANT», a lancé le président américain dans un nouveau message samedi.

Menaces de mort. Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»

Menaces de mortTrump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»

Garde nationale

Les élus démocrates ne précisent pas dans leur vidéo à quels ordres ils font référence, mais Donald Trump et son fidèle allié au Pentagone, le ministre Pete Hegseth, sont critiqués pour leur utilisation des forces armées.

Le président américain a ordonné le déploiement de la Garde nationale dans plusieurs villes démocrates, dont Los Angeles et Washington, contre la volonté des autorités locales.

Les Etats-Unis ont également mené ces dernières semaines une vingtaine de frappes dans les Caraïbes et le Pacifique contre des embarcations qu'ils accusent - sans présenter de preuves - de transporter de la drogue, faisant au moins 83 victimes.

Mark Kelly, sénateur de l'Arizona depuis 2020, avait servi dans la marine américaine comme pilote de chasse, avant de devenir astronaute et pilote de navette spatiale. L'élu démocrate, de tendance modérée, est vu comme l'une des étoiles montantes du parti en vue de la présidentielle de 2028.

«Absolument infâme». Peine capitale pour des élus démocrates : Donald Trump dérape !

«Absolument infâme»Peine capitale pour des élus démocrates : Donald Trump dérape !

