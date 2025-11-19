  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève L'UNICEF va délocaliser près de 300 postes

ATS

19.11.2025 - 09:57

Le bureau genevois du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) n'est pas épargné par les restructurations en raison des coupes américaines et d'autres pays. Près de 300 postes vont être délocalisés vers Rome pour n'en maintenir environ qu'une centaine.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ne va maintenir qu'environ une centaine de postes à Genève (archives).
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ne va maintenir qu'environ une centaine de postes à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.11.2025, 09:57

19.11.2025, 12:10

Le siège de l'UNICEF est établi à New York, mais Genève accueille son antenne européenne. Pour des raisons de coûts, l'agence onusienne doit déplacer des postes depuis ces deux villes.

Désormais, elle va «concentrer sa présence sur le Bureau des programmes d’urgence (EMOPS)», a expliqué mercredi à Keystone-ATS le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau, confirmant une information de la Tribune de Genève et 24 heures. «Ce maintien confirme que Genève reste un pilier stratégique de la coordination humanitaire internationale», ajoute-t-il.

Et d'insister sur le fait que «la Suisse continuera d'accompagner l'UNICEF dans cette transition, notamment à travers des subventions adaptées pour ses espaces de travail, afin de garantir que Genève reste un centre incontournable au service de l'action humanitaire».

La Confédération était au courant depuis plusieurs mois des intentions de l'UNICEF. «Nous avons exploré, avec l'organisation, différentes options pour limiter au maximum l'impact», explique M. Bideau.

Résiliation pour la fin de l'année

Selon une source proche du dossier, le personnel s'est vu confirmer ces déplacements mardi. «C'était en discussion depuis un moment», notamment sur le fait de savoir si les postes seraient délocalisés vers Rome ou l'Espagne, a-t-elle également affirmé à Keystone-ATS. Et d'ajouter que les contrats ont été résiliés pour la fin de l'année.

Le Parlement doit encore approuver le paquet d'aides urgentes de 270 millions de francs pour la Genève internationale. Le DFAE donnera, en 2025, 13 millions à l'UNICEF, moins que les 21 millions par an de 2022 à l'année dernière, auxquels s'ajoutent trois millions pour l'EMOPS à Genève, en augmentation d'un million. Il a également versé 13,5 millions pour les efforts de l'agence onusienne dans les territoires palestiniens.

Cette annonce des délocalisations depuis Genève est la dernière d'une hécatombe dans la Genève internationale ces derniers mois. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) a annoncé avoir supprimé environ 5000 postes, le chiffre atteint jusqu'à 7000 à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Et des milliers d'autres ont été biffés dans les ONG.

Autres entités affectées à Genève

De son côté, l'Organisation internationale du travail (OIT), qui traverse «une crise financière sans précédent» selon son directeur général Gilbert Houngbo, a déjà licencié environ 200 collaborateurs sur 3500. Des délocalisations et le gel des recrutements sont également des pistes. Jusqu'à près de 300 postes additionnels pourraient être coupés si le budget devait être diminué de 93 millions de francs.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a elle diminué par deux le nombre de ses départements. La plupart des licenciements de l'institution auront lieu à Genève, mais le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus ne les a toujours pas annoncés. Il est prévu encore de délocaliser un certain nombre de postes dans des villes moins coûteuses. L'OMS doit trouver d'ici fin 2027 plus de deux milliards de dollars.

Les plus lus

«Ça me fait mal au cul, mais merci et vive la mairie de Paris»
«Tais-toi la truie» - Donald Trump pète les plombs !
Fastueux dîner : Ronaldo et Musk se régalent à la Maison Blanche
Granit Xhaka hué au Kosovo : «Ça fait mal pour être honnête»
«On a des drames où des gens vont se retrouver en fauteuil roulant»
«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse