Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annoncé, sans surprise, sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 dimanche soir sur TF1. Les élus LFI ont approuvé sa candidature dans la journée.

Jean-Luc Mélenchon est officiellement candidat (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat», a-t-il estimé, indiquant être «le mieux préparé» à La France insoumise et justifiant cette annonce un an avant le scrutin par l'«urgence».

«Sans vouloir affoler, mais pour être lucide, nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde. Nous sommes menacés d'une guerre généralisée, nous sommes menacés par un changement spectaculaire du climat. Et puis nous avons une crise économique et sociale qui s'avance vers nous», a-t-il déclaré sur TF1.

Il a déploré «les divisions internes dans les partis» qui «font qu'il y a une multitude de candidatures et c'est la confusion», affirmant que c'est «irresponsable».

Quatrième candidature

En évoquant la guerre au Moyen-Orient, le tribun de 74 ans a pointé la responsabilité des Etats-Unis et d'Israël et estimé qu'il aurait fallu former un «front commun» avec l'Espagne pour s'opposer.

A sa quatrième candidature, il s'est dit optimiste sur sa capacité à affronter le Rassemblement national, grand favori du scrutin, qu'il soit mené à l'élection par Jordan Bardella ou Marine Le Pen. «C'est l'adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner», a-t-il dit.

«Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour (...) Je pense que nous allons les battre à plate couture», a-t-il ajouté.

En retrait

L'ancien sénateur, ex-ministre, ex-député et ancien député européen avait déclaré se mettre «en retrait mais pas en retraite» après la dernière échéance présidentielle en date.

Mais il n'a cessé d'intervenir dans le débat public, via ses réseaux sociaux, ses prises de parole, ou son implication dans les campagnes des européennes et législatives de 2024 ou des municipales de 2026.