Le nombre de cas de méningite signalés en Angleterre est passé de 20 à 27, dont 15 confirmés et 12 faisant encore l'objet d'une enquête, a annoncé jeudi l'agence britannique de sécurité sanitaire dans son dernier bilan de cette épidémie qui a fait deux morts.

Des étudiants font la queue à l'entrée du gymnase du campus de l'université du Kent à Canterbury, en Angleterre, le mercredi 18 mars 2026, où la campagne de vaccination contre la méningite B a commencé pour environ 5 000 étudiants. (Gareth Fuller/PA via AP) KEYSTONE

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«Un traitement antibiotique préventif continue d'être administré aux étudiants de l'université du Kent, ainsi qu'à toute personne ayant fréquenté (la discothèque) Club Chemistry à Canterbury entre le 5 et le 7 mars», indique l'agence dans son communiqué.