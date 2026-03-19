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Angleterre Le nombre de cas signalés de méningite passe de 20 à 27

ATS

19.3.2026 - 11:23

Le nombre de cas de méningite signalés en Angleterre est passé de 20 à 27, dont 15 confirmés et 12 faisant encore l'objet d'une enquête, a annoncé jeudi l'agence britannique de sécurité sanitaire dans son dernier bilan de cette épidémie qui a fait deux morts.

Des étudiants font la queue à l'entrée du gymnase du campus de l'université du Kent à Canterbury, en Angleterre, le mercredi 18 mars 2026, où la campagne de vaccination contre la méningite B a commencé pour environ 5 000 étudiants. (Gareth Fuller/PA via AP)
Des étudiants font la queue à l'entrée du gymnase du campus de l'université du Kent à Canterbury, en Angleterre, le mercredi 18 mars 2026, où la campagne de vaccination contre la méningite B a commencé pour environ 5 000 étudiants. (Gareth Fuller/PA via AP)
KEYSTONE

KEYSTONE

Keystone-SDA

19.03.2026, 11:23

«Un traitement antibiotique préventif continue d'être administré aux étudiants de l'université du Kent, ainsi qu'à toute personne ayant fréquenté (la discothèque) Club Chemistry à Canterbury entre le 5 et le 7 mars», indique l'agence dans son communiqué.

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