«Ma patience s’épuise rapidement» : Trump envisage de «frapper durement» l’économie russe

Donald Trump a dit vendredi que sa patience envers le président russe Vladimir Poutine «s'épuisait rapidement» et évoqué la possibilité de sanctions contre les banques et le secteur pétrolier russes, sans s'y engager fermement.

Washington est prêt à imposer des droits de douane supplémentaires sur les acheteurs de pétrole russe comme la Chine et l'Inde à condition que l'Union européenne fasse de même (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le président américain a ajouté, pendant un entretien en direct sur la chaîne Fox News à New York, qu'il fallait aussi convaincre le président ukrainien Volodymyr Zelensky de mettre fin au conflit en Ukraine, déclenché en 2022 par l'invasion russe de ce pays, en déclarant: «Il faut être deux pour danser le tango».

«Quand Poutine voulait le faire, Zelensky ne voulait pas. Quand Zelensky voulait, Poutine ne voulait pas», a-t-il affirmé à propos d'éventuelles négociations de paix.

Interrogé pendant l'émission en direct «Fox and Friends» sur les intrusions de drones russes en Pologne cette semaine, Donald Trump a déclaré: «Je ne veux prendre la défense de personne mais ils (les drones, ndlr) ont en fait été abattus». Jeudi le président américain, loin de se joindre aux protestations venues des pays européens de l'Otan, a jugé qu'il y avait peut-être eu une «erreur» de la part de Moscou.

Interrogé sur la forme que prendraient des mesures contre la Russie, Donald Trump a dit vendredi: «Cela consistera à les frapper durement avec des sanctions contre les banques et concernant aussi le pétrole et les droits de douane. Mais je l'ai déjà fait, j'ai fait beaucoup.»

Washington est prêt à imposer des droits de douane supplémentaires sur les acheteurs de pétrole russe comme la Chine et l'Inde à condition que l'Union européenne fasse de même, afin de gripper l'économie de guerre russe, a affirmé mardi à l'AFP un responsable américain.