  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Risque d'arrestation Machado aidée par l'administration Trump pour sortir du Venezuela

ATS

11.12.2025 - 14:58

L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado a déclaré jeudi avoir obtenu le soutien de Washington pour sortir du Venezuela et rejoindre Oslo, où elle a reçu le prix Nobel de la paix. Un voyage entouré de mystère pour lequel des personnes «ont risqué leur vie».

María Corina Machado est recherchée au Venezuela pour «conspiration, incitation à la haine et terrorisme» (archives).
María Corina Machado est recherchée au Venezuela pour «conspiration, incitation à la haine et terrorisme» (archives).
sda

Keystone-SDA

11.12.2025, 14:58

«Nous avons reçu un soutien du gouvernement américain pour arriver ici», a dit Mme Machado, qui vivait cachée dans son pays, lors d'une conférence de presse dans la capitale norvégienne.

Selon le Wall Street Journal, elle portait une perruque et un déguisement quand elle a commencé son évasion lundi après-midi. Elle devait d'abord se rendre de la banlieue de Caracas, où elle se cachait depuis un an, à un village de pêcheurs côtier.

Elle a effectué mardi une traversée périlleuse de la mer des Caraïbes, dont l'armée américaine avait été avertie, pour être accueillie à Curaçao par un spécialiste de ce genre d'opération fourni par l'administration Trump. Elle a ensuite emprunté un vol privé mercredi pour Oslo, ajoute le journal.

Action «décisive» de Trump

Récompensée en octobre pour ses efforts en faveur d'une transition démocratique au Venezuela, l'opposante de 58 ans avait dédié son Nobel, quelques heures après l'avoir reçu, au président américain Donald Trump.

La réapparition de l'opposante – sa première apparition publique depuis près d'un an – a lieu en pleine crise entre le Venezuela et les Etats-Unis, qui ont déployé depuis août une imposante flottille en mer des Caraïbes, officiellement pour lutter contre le narcotrafic, causant 87 morts. Le président vénézuélien Nicolas Maduro accuse Washington de vouloir le renverser pour s'emparer du pétrole de son pays.

Maria Corina Machado, bête noire de M. Maduro, est critiquée par certains pour la proximité de ses idées avec celles de Donald Trump et soutient ce déploiement américain. Le président des Etats-Unis a annoncé mercredi la saisie d'un pétrolier au large des côtes du Venezuela.

«Je crois que chaque pays a le droit de se défendre. Dans notre cas, je pense que les actions du président Trump ont été décisives pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, à savoir un régime (vénézuélien, ndlr) plus faible que jamais, car celui-ci pensait auparavant pouvoir tout faire», a-t-elle justifié jeudi.

Rentrer coûte que coûte

Arrivée dans la nuit, trop tard pour recevoir son Nobel en personne, Mme Machado a promis qu'elle «fera tout (son) possible» pour rentrer dans son pays, malgré les risques d'être arrêtée, et indépendamment du départ, ou non, de M. Maduro.

«Je suis venue pour recevoir le prix au nom du peuple vénézuélien et je le ramènerai au Venezuela au moment adéquat», a-t-elle déclaré en visitant le Parlement norvégien. «Je ne dirai pas quand ni comment cela se fera mais je ferai tout (mon) possible pour pouvoir rentrer et aussi mettre fin à cette tyrannie très bientôt», a-t-elle dit, assurant qu'il fallait «finir le travail» pour établir la démocratie.

Mme Machado a aussi remercié «tous ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour que je puisse être ici aujourd'hui». «Un jour, je pourrai vous raconter, car je ne veux certainement pas les mettre en danger maintenant», a-t-elle ajouté.

Risque d'arrestation

L'opposante était entrée en clandestinité au Venezuela en août 2024, quelques jours après la présidentielle à laquelle elle avait été empêchée de participer. Mercredi, c'est sa fille Ana Corina qui a reçu en son nom le prix et a lu pour elle un discours de remerciements. Le comité Nobel a évoqué «un voyage en situation de danger extrême» en référence à l'absence de la lauréate.

Au Venezuela, la justice la recherche pour «conspiration, incitation à la haine et terrorisme» et des doutes subsistent sur la manière par laquelle elle compte parvenir à retourner dans son pays.

«Elle risque d'être arrêtée si elle rentre, même si les autorités ont fait preuve de plus de retenue avec elle qu'avec beaucoup d'autres parce qu'une arrestation aurait une portée symbolique très forte», a expliqué Benedicte Bull, spécialiste de l'Amérique latine de l'Université d'Oslo. «Pour avoir la démocratie, nous devons être prêts à nous battre pour la liberté», a déclaré sa fille mercredi.

Les Etats-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays d'Amérique latine refusent de reconnaître les résultats de la présidentielle de l'an dernier, qui a permis au socialiste Nicolas Maduro d'enchaîner un troisième mandat de six ans. L'opposition accuse le pouvoir de fraude et a revendiqué la victoire de son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, aujourd'hui en exil et également présent à Oslo mercredi.

Les plus lus

Pendu dans le vide, un parachutiste se démène pour rester en vie
Michelle Gisin touchée à la colonne cervicale et opérée
Le rapport du Grand Conseil sera dévoilé courant janvier
«Non seulement c'est le crime parfait, mais c'est aussi le crime le plus diabolique qui soit»
Changement de police de caractères pour lutter contre le «wokisme»