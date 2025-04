Macron appelle à geler les investissements français aux États-Unis

Emmanuel Macron a appelé jeudi les entreprises françaises engagées aux Etats-Unis à y suspendre tous leurs projets d'investissements jusqu'à ce que l'annonce de Donald Trump sur une hausse massive des droits de douane à l'encontre de l'Union européenne soit «clarifiée».

Keystone-SDA ATS

«Ce qui est important, c'est (..) que les investissements à venir ou annoncés ces dernières semaines soient un temps suspendus tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les Etats-Unis d'Amérique», a lancé le président lors d'une réunion avec les représentants des filières françaises les plus touchées par les mesures tarifaires annoncées.

Car «quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous 'taper'», a-t-il insisté.

Le chef de l'Etat a qualifié de «brutale et infondée» la décision de Donald Trump. «Une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier, et plus pauvres», a-t-il poursuivi.

Le président français a évoqué une «riposte européenne» en «deux étapes». «La première riposte aura lieu mi-avril, elle porte sur les taxes déjà décidées en particulier sur acier et aluminium». «La deuxième réponse, plus massive, celle aux tarifs annoncés hier (mercredi), se fera à la fin du mois après une étude précise, secteur par secteur».