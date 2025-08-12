  1. Clients Privés
Au Cameroun Macron brise un tabou en reconnaissant la «guerre» de la France

Gregoire Galley

12.8.2025

Le président Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené «une guerre» au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960, un mot jusqu'ici absent des discours officiels, signalant à nouveau sa volonté d'introduire plus de transparence dans l'histoire coloniale française.

Le président Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené «une guerre» au Cameroun.
Le président Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené «une guerre» au Cameroun.
ats

Agence France-Presse

12.08.2025, 20:27

«Il me revient d'assumer aujourd'hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements», souligne le chef de l'Etat dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya rendu public mardi, actant ainsi un tournant mémoriel entre les deux pays.

M. Macron endosse les conclusions d'un rapport d'historiens qui lui avait été remis en janvier et qui a «clairement fait ressortir qu'une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple».

En outre, ajoute Emmanuel Macron, «la guerre s'est poursuivie au-delà de 1960 avec l'appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes».

Le président français avait annoncé en juillet 2022 au Cameroun le lancement de travaux d'une commission mixte franco-camerounaise visant à faire la lumière sur la lutte de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971.

Le rapport de cette commission, présidée par l'historienne Karine Ramondy, s'inscrit dans la politique mémorielle du président Macron vis-à-vis de l'Afrique, à la suite de rapports similaires sur le Rwanda et l'Algérie, autres pages sombres de la politique française en Afrique.

L’ami gênant de Genève. A 92 ans, le président camerounais Paul Biya briguera un huitième mandat

L’ami gênant de GenèveA 92 ans, le président camerounais Paul Biya briguera un huitième mandat

«Renforcer la relation»

Le rapport sur le Cameroun et les recherches appelées à le prolonger «vont nous permettre de continuer à bâtir l'avenir ensemble, de renforcer la relation étroite qui unit la France et le Cameroun, avec ses liens humains entre nos sociétés civiles et nos jeunesses», a appelé de ses voeux M. Macron.

Paul Biya, âgé de 92 ans, a annoncé le mois dernier sa décision de briguer un huitième mandat à la présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Le Conseil constitutionnel a de son côté rejeté la semaine dernière la candidature de son principal opposant, Maurice Kamto.

Le rapport de plus de mille pages étudie notamment le glissement de la répression des autorités coloniales françaises vers une véritable «guerre». Se déroulant dans le sud et l'ouest du pays entre 1956 et 1961, elle a sans doute fait «des dizaines de milliers de victimes», selon les historiens.

Le rapport souligne que «l'indépendance formelle (du Cameroun en janvier 1960) ne constitue absolument pas une rupture nette avec la période coloniale». Ahmadou Ahidjo, Premier ministre puis président en 1960, met en place «un régime autocratique et autoritaire avec le soutien des autorités françaises, représentées par des conseillers et administrateurs, qui accordent leur blanc-seing aux mesures répressives adoptées», selon les historiens.

L'actuel président Paul Biya a été un proche collaborateur de M. Ahidjo dans les années 1960, jusqu'à devenir Premier ministre en 1975, avant d'accéder à la présidence à partir de 1982.

M. Macron, qui suggère la création d'un groupe de travail dédié entre le Cameroun et la France, «s'engage à ce que les archives françaises soient rendues facilement accessibles pour permettre la poursuite des travaux de recherche».

Il évoque «certains épisodes spécifiques de cette guerre, comme celui d'Ekité du 31 décembre 1956, qui a fait de nombreuses victimes, ou la mort lors d'opérations militaires menées sous commandement français des quatre leaders indépendantistes Isaac Nyobè Pandjock (17 juin 1958), Ruben Um Nyobè (13 septembre 1958), Paul Momo (17 novembre 1960) et Jérémie Ndéléné (24 novembre 1960)».

En revanche, concernant l'assassinat de l'opposant Félix-Roland Moumié à Genève le 3 novembre 1960, «l'absence d'éléments suffisants dans les archives françaises et le non-lieu rendu par la justice suisse en 1980 n'ont semble-t-il pas permis d'apporter un nouvel éclairage sur les responsabilités» de sa mort, estime M. Macron.

Où faut-il un visa?. Le passeport à croix blanche, un sésame pour voyager... presque partout

Où faut-il un visa?Le passeport à croix blanche, un sésame pour voyager... presque partout

