Macron comparé à Hitler : la Russie voit rouge !

Stafleusche88 On aime ou on aime pas Macron, mais il est démocratiquenent élu contrairement au très susceptible dictateur de Russie...

Plioprahei26 Stafleusche88 Heuuu , démocratiquement élu ? Vue le gouvernement pourris jusqu'à l'os de la France ,(mon pays) , je me permet d'avoir des doutes à ce sujet .

greenever69 Stafleusche88 Élu oui mais il fait le contraire du peuple .. y’a s‘appelle la dictature moderne ..

Laisser la parole et après faire ce qu‘on veut … et si ça va pas on applique la loi 49.3 … faite. Moi encore rire un peu

Jbenoit Plioprahei26 Des élections libres et non truquées ( sinon la chambre serait du côté de Macron) oui cela s appelle une démocratie., ne vous en déplaise. La Russie bénéficie t elle de ce système ? J en doute.

Cernunnos Comparer Emmanuel Macron à Hitler ou Napoléon dit Lavrov. Cela dénote bien la façon de penser de ce monsieur qui doit se regarder dans le miroir pour arriver à ce constat. D'ailleurs, tous ces dirigeants tiennent le même discours après avoir déclencher le conflit, ils annoncent haut et fort qu'ils veulent la paix. Quand on veut la paix, on n'envahit pas son voisin messieurs Poutine-Lavrov-Peskov & Cie. Et les rêves de la grande Russie, la nostalgie de la puissance et superficie de l'ex-URSS, ce n'est pas l'utopie de l'Occident mais bien celui du tsar Poutine et de ses courtisans qui sont malheureusement déconnectés de la réalité et représentent une menace potentielle pour l'Europe.

Historia2025 Cernunnos Au vu de la réaction violentes des Russes, cela signifie que les propos d'Emmanuel Macron ont touché juste. Il est vrai que la Russie est un danger pour l'Europe et qu'on ne peut en aucun cas leur faire confiance. Il est clair que le Tsar du Kremlin et ses séides ne voient pas d'un bon oeil les perspectives de réarmement de l'Europe et que cela risque de contrarier leurs visées impérialistes

sur les pays Baltes ou la Moldavie. Comme ils ne comprennent que la force, l'Europe devra être capable utiliser la force en dernier recours si nécessaire.

Waldaubeu87 Macron est devenu un va-en-guerre mondiale.