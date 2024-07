Macron demande à Attal de rester «pour le moment»

Emmanuel Macron a demandé lundi au Premier ministre Gabriel Attal, venu lui présenter sa démission, de rester «pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays», a annoncé l'Elysée.

Gabriel Attal devrait rester pour le moment 1er ministre. ATS

ATS

«Il l'a remercié pour les campagnes des élections européennes et législatives qu'il a menées», a ajouté la présidence.

Gabriel Attal était arrivé lundi en fin de matinée à l'Elysée pour présenter sa démission. Les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin, des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et de l'Egalité hommes/femmes Aurore Bergé, également acteurs politiques du camp présidientiel, étaient arrivés peu après.

Ils ont tout trois été élus ou réélus députés dimanche à l'issue du second tour des élections législatives.Aucun camp ne semble en mesure de gouverner seul: ni le Nouveau Front populaire (qui a obtenu autour de 190 sièges), ni le camp présidentiel (autour de 160 sièges), ni le RN et ses alliés (plus de 140 sièges) n'ont obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale (289 députés).

«Risque de déclin et de crise»

De son côté, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a mis en garde lundi sur X contre le risque de «crise financière» et de «déclin économique de la France» que constituait selon lui «la nouvelle donne politique» issue des élections législatives, où aucun camp politique n'a réussi à dégager de majorité absolue.

«L'application du programme de rupture du Nouveau Front populaire», arrivé en tête des législatives, «détruirait les résultats de la politique que nous avons conduite depuis sept ans», estime le ministre, en poste à Bercy depuis 2017 et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron.

ATS