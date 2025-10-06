  1. Clients Privés
«Stabilité du pays» Macron demande à Lecornu de mener «d'ultimes négociations»

ATS

6.10.2025 - 18:42

Emmanuel Macron a demandé lundi au premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de mener «d'ultimes négociations» d'ici «mercredi soir» afin d'aboutir à une «plateforme d'action» pour la «stabilité du pays», a annoncé l'Elysée.

Emmanuel Macron a demandé lundi au premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de mener «d'ultimes négociations» (archives).
sda

Keystone-SDA

06.10.2025, 18:42

«Le président de la République a confié à M. Sébastien Lecornu, premier ministre démissionnaire en charge des affaires courantes, la responsabilité de mener, d'ici mercredi soir, d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays», a précisé la présidence.

