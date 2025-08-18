  1. Clients Privés
Réunion Trump-Zelensky Macron demande une «réunion quadrilatérale»

ATS

18.8.2025 - 22:43

Le président français Emmanuel Macron a demandé lundi lors de la réunion au sommet à la Maison Blanche que les Européens soient associés aux discussions entre les Etats-Unis, la Russie et l'Ukraine une fois que Donald Trump aura réussi à mettre autour d'une même table Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.

ats

Keystone-SDA

18.08.2025, 22:43

«L'idée d'une réunion trilatérale est très importante parce que c'est le seul moyen de régler (le problème, ndlr). Je pense que dans la foulée, nous aurons besoin d'une réunion quadrilatérale, parce que lorsqu'on parle de garanties de sécurité (pour l'Ukraine), nous parlons de la sécurité de tout le continent européen», a-t-il lancé devant Donald Trump, les principaux dirigeants européens et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte.

Revirement de situation. Zelensky dit avoir eu sa «meilleure» conversation avec Trump

Revirement de situationZelensky dit avoir eu sa «meilleure» conversation avec Trump

