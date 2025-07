Emmanuel Macron et François Bayrou grappillent respectivement trois et deux points de mieux concernant leur action en juillet, même si le niveau de satisfaction à leur endroit reste faible, selon un sondage Ipsos pour La Tribune Dimanche.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Avec 24% d'opinions favorables, le chef de l'Etat regagne un peu d'oxygène dans ce baromètre mensuel, même si sa cote végète dans des étiages similaires à ceux de la crise des gilets jaunes fin 2018.

Un regain attribuable notamment à une popularité en hausse chez les sympathisants écologistes (+15%) selon cette enquête, alors que le chef de l'Etat a fait la promotion ces dernières semaines de son bilan vert.

A quelques jours de présenter ses orientations budgétaires, marquées par un net tour de vis pour tenter de redresser les comptes, François Bayrou reprend aussi quelques couleurs, après un printemps en chute libre. Mais avec 19% d'opinions favorables, il pâtit toujours d'une popularité bien inférieure à celle de tous ses prédecesseurs sous la Ve République.

42% pour une nouvelle dissolution

Si Bruno Retailleau reste le ministre le plus apprécié - 36% des sondés jugent que le locataire de Beauvau est le meilleur du gouvernement - sa cote de présidentiable recule de quatre points par rapport à juin. Ils ne sont plus que 25% des personnes interrogées à se dire satisfaites en cas d'élection de l'actuel ministre de l'Intérieur en 2027, contre 27% à Edouard Philippe, et 33% au duo à la tête du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Enfin, un an après la précédente, 42% des sondés se disent favorables à une nouvelle dissolution, et 31% contre - le reste n'ayant pas d'avis sur le sujet. Parmi les plus allants à un chamboulement au Palais Bourbon: les sympathisants RN, qui plaident à 51% pour... quand bien même leur cheffe de file Marine Le Pen serait interdite de se représenter par la justice.

Ce sondage a été réalisé en ligne du 9 au 10 juillet 2025 sur un échantillon de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 0,6 et 3,1 points.