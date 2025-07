Macron: «La liberté n’a jamais été aussi menacée depuis 1945»

Emmanuel Macron a affirmé dimanche que jamais «la liberté n’avait été si menacée» depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 et «jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes».

Le président Emmanuel Macron (C), prononce un discours devant les chefs militaires à l'Hôtel de Brienne à Paris, le 13 juillet 2025. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Nous vivons un moment de bascules. Nous en apercevons depuis longtemps l'imminence. Ces bascules sont aujourd’hui effectives», a déclaré le chef de l'Etat dans son traditionnel discours aux armées à la veille de la fête nationale, évoquant notamment «les impérialismes et les puissances d'annexion» comme la Russie ou la «loi du plus fort».

Emmanuel Macron a, en outre, annoncé vouloir renforcer l'effort budgétaire prévu pour la défense, en ajoutant des dépenses de 3,5 milliards d'euros en 2026 puis 3 milliards de plus en 2027, face à l'accumulation des menaces. «Une actualisation de la loi de programmation militaire» pour 2024-2030 sera présentée à l'automne, a dit le chef de l'Etat dans son traditionnel discours aux armées à la veille de la fête nationale.

Budget doublé en dix ans

Compte tenu de ces nouvelles hausses, qui s'ajoutent aux augmentations annuelles du budget déjà prévues dans la loi de programmation militaire (LPM), le budget de la défense aura quasiment doublé en dix ans sous les deux mandats du Président, passant de 32,2 milliards d'euros en 2017 à près de 64 milliards en 2027.

Cette année-là, la France consacrera à la défense le budget qu'elle prévoyait auparavant d'atteindre en 2029, soit une accélération de deux ans. «Cet effort nouveau et historique est proportionné, il est crédible, il est indispensable, il est juste ce qu'il nous faut, mais vraiment ce qu'il nous faut», a justifié le chef de l'Etat.

Alors que le gouvernement doit donner un net tour de vis pour tenter de redresser les comptes publics, Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'était pas question que ce «réarmement passe par l'endettement».

«Notre indépendance militaire est indissociable de notre indépendance financière, il sera donc financé par plus d'activité et plus de production», a-t-il plaidé. Il a rappelé que les dépenses militaires étaient aussi «sources de richesses pour notre PIB», les équipements étant essentiellement acquis auprès d'industriels français. Il a appelé les Français à «consentir à cet effort», «un effort ponctuel de tous pour préserver notre sécurité et notre indépendance».

«Le salut de la patrie suppose que nous dépensions plus pour notre défense et que chacun prenne sa part du fardeau», a-t-il jugé. Ces ressources supplémentaires doivent selon lui aider à «combler nos zones de fragilité»: stocks de munitions, «armes de saturation et armes de précision», drones, «capacités spatiales», mais aussi les «équipements nécessaires au quotidien pour que les opérations soient menées».

Ces fonds serviront également à renforcer les moyens de défense sol-air, de guerre électronique, dont la guerre en Ukraine a montré le rôle essentiel.